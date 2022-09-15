بعد حديث هيثم شاكر عن مرضه.. كل ما تريد معرفته عن سرطان القولون

ظهر المطرب هيثم شاكر مساء أمس الأربعاء في حلقة مع الإعلامية منى الشاذلي، حيث كشف الفنان عن تفاصيل إصابته بمرض سرطان القولون، وكيف أنه لم يخبر والدته بالمرض حتى وفاتها.

قال هيثم شاكر خلال اللقاء: "مش بحب أشارك حد همومي، ومش بحب أصعب على حد، خبيت خبر مرضى عن والدتي وتوفيت دون أن تعرف بأمر إصابتي، كانت أقرب شخص ليا فى الدنيا، مكنتش هتستحمل، وموتها كسرني".

وأضاف: "اكتشفت مرضى بسرطان القولون، حسيت إنى حياتي انتهت، واستسلمت في البداية وفي انتظار الموت، كان فيه دكتور نفسي أتابع معه، نصحني بالاستمتاع بما تبقى لى من حياتي، مع الوقت بدأت أتشبث بالحياة أكثر".

وإليكم في سطور معلومات عن سرطان القولون

يوصي الأطباء بإجراء اختبارات فحص معينة للأشخاص الأصحاء الذين لا توجد لديهم مؤشرات مرض أو أعراض للبحث عن مؤشرات المرض المرتبطة بالإصابة بسرطان القولون أو سلائل القولون غير السرطانية.

إذ إن اكتشاف سرطان القولون في مراحل مبكِّرة يوفر فرصة أكبر للشفاء، وقد تبين أن إجراء الفحوصات يقلل من خطر الوفاة نتيجة لسرطان القولون.

يوصي الأطباء عمومًا بأن يبدأ الأشخاص الذين لديهم خطر متوسط للإصابة بسرطان القولون في الفحص في سن 45 عامًا تقريبًا، لكن الأشخاص الذين لديهم مخاطر متزايدة للإصابة، مثل أولئك الذين لديهم تاريخ عائلي من الإصابة بسرطان القولون أو الأمريكيين من أصول إفريقية، يتعين عليهم إجراء الفحوصات قبل ذلك.

تشخيص سرطان القولون

إذا كانت العلامات والأعراض الموجودة لديكِ تشير إلى احتمال إصابتك بسرطان القولون، فقد يوصي طبيبك بإجراء واحد أو أكثر من الفحوصات والإجراءات، ومن ضمنها:

استخدام منظار لفحص الجزء الداخلي :

يستخدم تنظير القولون أنبوبًا طويلًا ومرنًا ورفيعًا يتصل بكاميرا فيديو وشاشة لعرض القولون والمستقيم بأكملهما، إذا عُثِر على أي مناطق مشتَبَه في إصابتها بالمرض، يمكن لطبيبك أن يدخل أدوات جراحية عبر الأنبوب لأخذ عينات من الأنسجة (خزعات) لتحليلها واستئصال السلائل.

اختبارات الدم

لا يمكن لأي من اختبارات الدم أن تخبرك بما إذا كنت مصابًا بسرطان القولون ولكن طبيبك قد يختبر دمك بحثًا عن أدلة حول صحتك بشكل عام، مثل اختبارات وظائف الكلى والكبد.

مراحل سرطان القولون

إذا تم التشخيص بسرطان القولون، فقد يُوصي طبيبك بإجراء اختبارات لتحديد انتشار (مرحلة) السرطان يساعد تصنيف مراحل السرطان على تحديد العلاجات الأنسب لك.

قد تشمل اختبارات تصنيف مراحل السرطان إجراءات التصوير؛ مثل التصوير المقطعي المحوسب على البطن والصدر في كثير من الحالات، قد لا تُحدَّد مرحلة السرطان بشكل كامل إلا بعد جراحة سرطان القولون.

يُشار إلى مراحل سرطان القولون بالأرقام الرومانية التي تتراوح من 0 إلى 4، مع أدنى المراحل تشير إلى السرطان الذي يقتصر على بطانة داخل القولون. في المرحلة الرابعة، يُعَد السرطان متقدمًا ومنتشرًا إلى مناطق أخرى من الجسم.

العلاج

تعتمد على حالتك المحددة، بما في ذلك موضع السرطان، ومرحلته والمخاوف الصحية الأخرى الخاصة بك. عادةً ما يشتمل علاج سرطان القولون على إجراء عملية جراحية لاستئصال السرطان، قد يوصى أيضًا بالعلاجات الأخرى، مثل العلاج الإشعاعي والعلاج الكيميائي.