الأربعاء 14 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الإعدام لمسن هتك عرض فتاة من «ذوى الهمم» ببنها

الإعدام
الإعدام
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قضت محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار عادل على ماهر بالإعدام لموظف بالمعاش، لاتهامه بالتعدى على فتاة من ذوى الهمم بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 31140 لسنة 2021 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 2884 لسنة 2021 كلى شمال بنها، أن المتهم "أحمد م ش"، 52 سنة، موظف بالمعاش، مقيم قرية الشموت دائرة مركز شرطة بنها، تعدى عليها رغم إعاقتها الذهنية.

واستمعت المحكمة، خلال الجلسات السابقة لدفاعى المجنى عليها، والمتهم، كما استعرض تقرير الطبيب الشرعى الذى أكد وثبت التعدى على المجنى عليها.

محكمة جنايات بنها فتاة ذوي الهمم محافظة القليوبية موظف بالمعاش فتاة من ذوى الهمم

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثروتنا المهدرة

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