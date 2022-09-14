جلسة مباحثات منفردة بين الرئيس السيسي وأمير قطر

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والأمير تميم بن حمد أمير دولة قطر، مباحثات منفردة، أعقبتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن الأمير تميم بن حمد رحب بالزيارة التاريخية لشقيقه الرئيس السيسي في قطر، في أول زيارة رسمية له إلى الدوحة، والتي تأتي تتويجًا لمسار التميز الأخير في العلاقات بين الجانبين المصري والقطري.

كما أشاد أمير دولة قطر بالروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، معربًا عن تقديره للجهود المصرية الداعمة للشأن العربي والخليجي على جميع الأصعدة، مع التأكيد على حرص قطر على تعزيز أطر التعاون الثنائي بين الجانبين في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة، من خلال زيادة الاستثمارات القطرية في مصر واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بها.