الأربعاء 14 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

جلسة مباحثات منفردة بين الرئيس السيسي وأمير قطر

الرئيس السيسي وأمير
الرئيس السيسي وأمير قطر
ads

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والأمير تميم بن حمد أمير دولة قطر، مباحثات منفردة، أعقبتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن الأمير تميم بن حمد رحب بالزيارة التاريخية لشقيقه الرئيس السيسي في قطر، في أول زيارة رسمية له إلى الدوحة، والتي تأتي تتويجًا لمسار التميز الأخير في العلاقات بين الجانبين المصري والقطري.

كما أشاد أمير دولة قطر بالروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، معربًا عن تقديره للجهود المصرية الداعمة للشأن العربي والخليجي على جميع الأصعدة، مع التأكيد على حرص قطر على تعزيز أطر التعاون الثنائي بين الجانبين في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة، من خلال زيادة الاستثمارات القطرية في مصر واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بها.

الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي السيسي الأمير تميم بن حمد دولة قطر امير دولة قطر

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثروتنا المهدرة

الأكثر قراءة

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022 على موقع التنسيق الإلكتروني

الرئيس السيسى وأمير قطر يشهدان التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم

كولر للجنة التخطيط: «الكلمة كلمتي» في قائمة الأهلي الجديدة

مفتوح الآن.. تنسيق الدبلومات الفنية 2022 نظام 3 سنوات تجاري

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2023 ­­­­­­­

رابط تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2022 وشروط التقليل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نبيل عبدالفتاح

تحديات فى طريق الثقافة المصرية

إبراهيم داود

حماية الثقافة المصرية

محمد المعموري

الهجمة الإعلامية الشرسة على مصر

ماجد حبته

مصر تصنع الإلكترونيات

د. داليا مجدي عبدالغني

السلوكيات البيئية والتغيرات المُناخية

أميرة عبد الكريم

سيدتى حبى نفسك من أجل خدمة رأس المال أحيانا

د. القس صفوت البياضى

حربان باردتان فى عالم جديد ثنائى القطب

حسين دعسة

استراتيجيات متباينة في جبهات الحرب الروسية الأوكرانية

صور

«المتحدة» والمهن التمثيلية: عقد ارعاية بلاتيني لمهرجان القاهرة للدراما

عمال المسابك.. النار صديق دائم

عزاء شقيقة الكابتن محمود الخطيب

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: يجب وقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية

سفير إسرائيل بالمغرب يرد على اتهامه بالتحرش الجنسى

الجيش الإسرائيلى يجرى تدريبًا عسكريًا قرب الحدود مع قطاع غزة