ازداد البحث عن تنسيق جامعة 6 أكتوبر 2022، إذ أصبحت من أكثر الكلمات بحثًا عبر جوجل.

ويقدر عدد الطلاب في جامعة 6 أكتوبر بنحو 25000 طالب وطالبة منهم حوالي 1500 طالب وطالبة من الوافدين من أكثر من 30 جنسية، كما ترتبط الجامعة باتفاقيات تعاون وشراكة مع العديد من الجامعات الأجنبية والمحلية، من خلال الاتفاقيات التي عقدتها جامعة 6 أكتوبر مع عدد من الجامعات الحكومية، واستطاعت الجامعة أن توفر لخريجيها الالتحاق بالدراسات العليا في التخصصات المختلفة، وتعرض الدستور تنسيق جامعة 6 أكتوبر 2022 ومصاريفها للتخصصات المختلفة .

تنسيق جامعة 6 أكتوبر 2022

كليات الطب 82% كليات الصيدلة 74% كليات العلاج الطبيعي 78 كليات طب الأسنان 80% كليات الهندسة 68% كليات الطب البيطري 70% كليات الإدارة والاقتصاد 55% كليات الحاسبات 62% كليات التمريض 55%

كليات العلوم الصحية التطبيقية 55% كليات الآداب 55% كليات العلوم السياسية 55% كليات التربية 55% كليات الفنون التطبيقية 55% كليات اللغات والترجمة 55% كليات السياحة والفنادق 55% كليات الآثار 55% كليات الإعلام 55%

يستطيع الطلاب التقديم لجامعة 6 اكتوبر بعد فتح باب التقدم للقبول بجميع كليات الجامعة، للحاصلين على الثانوية العامة المصرية للعام الجامعي 2022-2023 ، وذلك من خلال الموقع الرسمي للجامعة من خلال هذا الرابط

https://admission.o6u.edu.eg/en/admissionForm

مصاريف جامعة 6 أكتوبر 2022

كلية الطب والجراحة 125 ألف جنيه.

كلية طب الأسنان 100 ألف جنيه.

كلية الصيدلة برنامج «الفارم دي» 85 ألف جنيه.

كلية الصيدلة برنامج الصيدلة الإكلينيكية 95 ألف جنيه.

كلية العلاج الطبيعي 70 ألف جنيه.

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 40 ألف جنيه.

كلية التمريض 25 ألف جنيه.

كلية الهندسة 60 ألف جنيه.