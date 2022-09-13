الثلاثاء 13 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

تنسيق جامعة 6 أكتوبر 2022 ومصاريفها للتخصصات المختلفة

جامعة 6 أكتوبر
جامعة 6 أكتوبر
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ازداد البحث عن  تنسيق جامعة 6 أكتوبر 2022، إذ أصبحت من أكثر الكلمات بحثًا عبر جوجل.

ويقدر عدد الطلاب في جامعة 6 أكتوبر بنحو 25000 طالب وطالبة منهم حوالي 1500 طالب وطالبة من الوافدين من أكثر من 30 جنسية، كما ترتبط الجامعة باتفاقيات تعاون وشراكة مع العديد من الجامعات الأجنبية والمحلية، من خلال الاتفاقيات التي عقدتها جامعة 6 أكتوبر مع عدد من الجامعات الحكومية، واستطاعت الجامعة أن توفر لخريجيها الالتحاق بالدراسات العليا في التخصصات المختلفة، وتعرض الدستور تنسيق جامعة 6 أكتوبر 2022 ومصاريفها للتخصصات المختلفة .

 

تنسيق جامعة 6 أكتوبر 2022

  1. كليات الطب 82%
  2. كليات الصيدلة 74%
  3. كليات العلاج الطبيعي 78
  4. كليات طب الأسنان 80%
  5. كليات الهندسة 68%
  6. كليات الطب البيطري 70%
  7. كليات الإدارة والاقتصاد 55%
  8. كليات الحاسبات 62%
  9. كليات التمريض 55%
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رابط موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات وتقليل الاغتراب للثانوية العامة والأزهرية

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تنسيق جامعة الملك سلمان 2022 ومصاريف الدراسة بها

  1. كليات العلوم الصحية التطبيقية 55%
  2. كليات الآداب 55%
  3. كليات العلوم السياسية 55%
  4. كليات التربية 55%
  5. كليات الفنون التطبيقية 55%
  6. كليات اللغات والترجمة 55%
  7. كليات السياحة والفنادق 55%
  8. كليات الآثار 55%
  9. كليات الإعلام 55%

يستطيع الطلاب التقديم لجامعة 6 اكتوبر بعد فتح باب التقدم للقبول بجميع كليات الجامعة، للحاصلين على الثانوية العامة المصرية للعام الجامعي 2022-2023 ، وذلك من خلال الموقع الرسمي للجامعة  من خلال هذا الرابط 

https://admission.o6u.edu.eg/en/admissionForm

 

 

مصاريف جامعة 6 أكتوبر 2022

 

  • كلية الطب والجراحة 125 ألف جنيه.
  • كلية طب الأسنان 100 ألف جنيه.
  • كلية الصيدلة برنامج «الفارم دي» 85 ألف جنيه.
  • كلية الصيدلة برنامج الصيدلة الإكلينيكية 95 ألف جنيه.
  • كلية العلاج الطبيعي 70 ألف جنيه.
  • كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 40 ألف جنيه.
  • كلية التمريض 25 ألف جنيه.
  • كلية الهندسة 60 ألف جنيه.

رابط تنسيق الثانوية العامة 2022 للمرحلة الثالثة عبر موقع التنسيق الإلكتروني

  • كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب 35 أللف جنيه.
  • كلية الفنون التطبيقية 40 ألف جنيه.
  • كلية الاقتصاد قسم إنجليزي 40 ألف جنيه.
  • كلية الاقتصاد قسم العربي 30 ألف جنيه.
  • كلية اللغات والترجمة قسم الإنجليزي 30 ألف جنيه.
  • بقية أقسام كلية اللغات والترجمة 25 ألف جنيه.
  • كلية الإعلام وفنون الاتصال 35 ألف جنيه.
  • كلية التربية رياض أطفال وخاصة علم النفس 20 ألف جنيه.
  • كلية التربية عربي وإنجليزي وحاسب آلي 25 ألف جنيه.
  • كلية السياحة والفنادق 20 ألف جنيه.

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

ثروتنا المهدرة

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