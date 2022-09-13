الثلاثاء 13 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

تنسيق جامعة الملك سلمان 2022 ومصاريف الدراسة بها

جامعة الملك سلمان
جامعة الملك سلمان
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يزداد البحث هذه الفترة عن تنسيق جامعة الملك سلمان 2022، مع استمرار تقديم الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة طلبات الالتحاق بالكليات، حتى أصبحت من أكثر الكلمات بحثًا عبر جوجل.

وتعد جامعة الملك سلمان واحدة من أهم الجامعات الأهلية التي تم تدشينها خلال السنوات القليلة الماضية، وتعمل جامعة الملك سلمان الدولية من خلال ثلاثة أحرم جامعية ذكية في محافظة جنوب سيناء بجمهورية مصر العربية، وتعرض الدستور في التقرير التالي تنسيق جامعة الملك سلمان 2022 ومصاريف الدراسة بها .

 

تنسيق جامعة الملك سلمان 2022

صُممت هذه الفروع الجامعية الثلاثة  لتقديم تجربة معيشية تعليمية مبتكرة من خلال تطبيق نظام إنترنت الأشياء (IoT) المعتمد بالنظام الذكي والمطبق في كافة أنحاء الحرم الجامعي مما يجعله فعّال وآمن، كما توفر هذه التقنية للطالب تجربة تعليمية وتقيمية متطورة تشمل الفصول والمعامل الذكية. 

وأعلنت جامعة الملك سلمان 2022الحد الأدنى تنسيق جامعة الملك سلمان 2022  بالعام الجامعي الجديد 2022 - 2023، وجاءت كالتالي : 

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رابط تنسيق الكليات لطلاب الدبلومات الفنية 2022 نظام 3 سنوات

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رابط نتيجة المتقدمين للصف الأول الابتدائي 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

  • كلية الطب 77%
  • كلية طب الأسنان 77%
  • كلية الصيدلة 73%
  • كلية الطب البيطري 68%
  • كلية الهندسة 65%
  • كلية الحاسبات 60%

55% للكليات التالية  «التكنولوجيا الحيوية - العلوم الصحية - التمريض - الإدارة والاقتصاد - العلوم اسلياسية - الفنون التطبيقية - الآداب - العلوم السينمائية - الإعلام - التربية - السياحة والفنادق - الحقوق والدراسات القانونية - اللغات والترجمة - الزراعات الصحراوية - العلوم الأساسية - الآثار - الزراعة».

مصاريف جامعة الملك سلمان 

 

  • الطب والجراحة 105 ألف جنيه
  • طب الأسنان 97 ألف جنيه
  • التمريض 31 ألف جنيه
  • الصناعات التكنولوجية 39 ألف جنيه
  • تكنولوجيا خطوط الإنتاج 39 ألف جنيه
  • الطاقة الجديدة والمتجددة 69 ألف جنيه
  • الميكاترونيات 69 ألف جنيه

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022 وموعد فتح باب تسجيل الرغبات

  • برامج هندسة الحاسب 69 ألف جنيه وتضم مجالات هندسة الذكاء الاصطناعى وهندسة الحاسب الأ،ظمة وهندسة الحوسبة والحسابية عالية الأداء والأمن الالكترونى
  • علوم الحاسب 69 ألف جنيه وتضم هندسة البرمجيات وتحليل البيانات الضخمة وعلوم الذكاء الاصطناعى والمعلوماتية الطبية
  • الصيدلة 85 ألف جنيه
  • الطب البيطرى 60 ألف جنيه
  • كيبماء البترول 48 ألف جنيه
  • بيولوجيا الأحياء 48 ألف جنيه
  • التكنولوجية الحيوية 48 ألف جنيه

 

  • برامج العلوم الإدارية 46 ألف جنيه وتضم مجالات" نظم المعلومات المحاسبة والتمويل والاستثمار والتسويق والأعمال الدولية".

 

  • الزراعات الصحراوية 43 ألف جنيه وتضم نظم الهندسة الزراعية والتكنولوجيا الزراعية الحيوية.

 

  • الألسن واللغات التطبيقية 43 ألف جنيه وتضم مجالات" ترجمة فورية إنجليزى، وترجمة فورية ألمانى.

 

  • السياحة والفنادق 40 ألف جنيه وتضم برامج إدارة الفنادق والمنتجعات وإدارة فعاليات السياحة والضيافة.

 

  • العمارة 69 ألف جنيه.. هندسة العمارة.

 

  • الفنون والتصميم 49 ألف جنيه وتضم مجالات" الديكور والتصميم الداخلى والتصميم الجرافيتى وبناء الماركة.
جامعة الملك سلمان تنسيق جامعة الملك سلمان تنسيق جامعة الملك سلمان 2022 مصاريف جامعة الملك سلمان هندسة البرمجيات

رئيس التحرير

وائل لطفي

مظلوميات كاذبة

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