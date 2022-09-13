الثلاثاء 13 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

رابط نتيجة المتقدمين للصف الأول الابتدائي 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

الأول الابتدائي
الأول الابتدائي
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مازال البحث عن نتيجة المتقدمين للصف الأول الابتدائي 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم تتصدر مؤشرات بحث جوجل، رغم انتهاء مرحلة الاستعلام عن نتيجة المتقدمين للصف الأول الابتدائي 2023  الكترونيًا في يوليو الماضي حسب بيان وزارة التربية والتعليم الموضح على موقعهم الإلكتروني ، إلا أن مرحلة التقديم للملف الورقي مازالت مستمرة لبعض المراحل، وتعرض الدستور في التقرير التالي نتيجة المتقدمين للصف الأول الابتدائي 2023 .

نتيجة المتقدمين للصف الأول الابتدائي 2023

يستطيع أولياء الأمور الدخول عبر الرابط الذي وفرته وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة المتقدمين للصف الأول الابتدائي، وكذلك مرحلة ريا ض الأطفال، وذلك من خلال الرابط التالي من هنا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الإلكتروني عن بدء البت فى الطلبات المقدمة واستلام الملفات للمدارس الرسمى المرحلة الثانية ، مع التأكيد على انتهاء المدة المحدد لتسجيل طلبات التقدم للصف الاول الابتدائى  وبدء البت في  الطلبات من خلال خطوتين هامتين وهما أولا  القبول المبدئى الذى يهدف أن يتقدم ولى الأمر بالملف وتسليمه للمدرسة، ثم القبول النهائى الذى يؤكد تسليم ولى الأمر للملف بالمدرسة وتأكيد  قبول المدرسة الطالب.

وبعد قبول المدرسة للطالب وتسلم الملف الورقي يصبح الطفل طالب بالمدرسة و يظهر اسمه لدفع المصاريف الكترونياً من خلال المنافذ المختلفة التي حددتها وزارة التربية والتعليم.

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رابط تسجيل رغبات تنسيق الأزهر 2022 المرحلة الثانية للثانوية الأزهرية

وفي خطوة من وزارة التربية والتعليم تيسيرا على أولياء الأمور الذين تخلفوا عن التسجيل الإلكترونى لطلبات التقدم خلال الفترة السابقة ، يتاح للمدارس  تسجيل  الطلبات المستوفاة المقدمة إليها.

كما فتحت وزارة التربية والتعليم الباب أمام المدارس الرسمى لغات و المدارس الخاصة (عربى / لغات) ، للدخول لترحيل طلابهم  خريجى مرحلة رياض الأطفال وإضافة الطلاب الجدد المتقدمين لهم.

مصاريف المدارس الحكومية 2022

حددت وزارة التربية والتعليم مصاريف المدارس الحكومية  للطلاب من مرحلة رياض الأطفال وحتى الثانوية العامة.

305 جنيهات للصفوف من رياض الأطفال حتى الخامس الابتدائي.

 205 جنيهات للصفوف من السادس الابتدائي حتى الثالث الإعدادي.

 520 جنيهًا للصف الأول الثانوي العام.

الفئات المعفاه من مصاريف المدارس الحكومية 2023 و موعد بدء الدراسة

505 جنيهات من الصف الثاني الثانوي حتى الثالث الثانوي العام.

 220 جنيهًا للصف الأول الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته (3-5) سنوات.

205 جنيهات باقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته (3-5) سنوات.

وزارة التربية والتعليم للصف الأول الابتدائي نتيجة المتقدمين للصف الأول الابتدائي نتيجة المتقدمين للصف الأول الابتدائي 2023 مصاريف المدارس الحكومية مصاريف المدارس الحكومية 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

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