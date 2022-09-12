الفئات المعفاه من مصاريف المدارس الحكومية 2023 و موعد بدء الدراسة

حددت وزارة التربية والتعليم مصاريف المدارس الحكومية 2023 في بيان لها صدر منذ عدة أسابيع، ومازال البحث عن مصاريف المدارس الحكومية 2023 مستمرًا حتى الآن مع اقتراب موعد بدء العام الدراسي الجديد 2022-2023 والذي سيكون في الأول من أكتوبر 2022.

مصاريف المدارس الحكومية 2023

وتصدر البحث عن مصاريف المدارس الحكومية 2023 مؤشرات البحث عبر جوجل، و تعرض الدستور في التقرير التالي مصاريف المدارس الحكومية 2023 و الفئات المعفاة منها.

الفئات المعفاة من مصاريف المدارس الحكومية 2023

بدأ أولياء الأمور في تسديد مصاريف المدارس الحكومية 2023 بداية من 3 من شهر يوليو الماضي مع ربط سداد المصروفات الدراسية بقبول ملفات الطلاب، وإرفاق إيصال المصروفات الدراسية لطلاب المستوى الثاني برياض الأطفال بالملف، وذلك بعد تحديث بياناتهم عند النقل للمرحلة الابتدائية، كما يتم تحديث بيانات الطالب مرفق بها إيصال سداد المصروفات الدراسية لطلاب الصف الأول الإعدادي.

وجاءت مصاريف المدارس الحكومية 2023 كالتالي:

رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي حتى الصف الرابع الابتدائي: 305 جنيهات.

من الصف الخامس الابتدائى حتى الصف الثالث الإعدادي: 205 جنيهات.

الصف الأول الثانوي العام: 520 جنيهًا.

المصروفات الدراسية للصفين الثاني والثالث الثانوي العام: 505 جنيهًا.

الصف الأول الثانوي الفني بكافة أنواعه: 220 جنيهًا.

باقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه: 205 جنيهًا.

أعفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعض الفئات أبناء الأسر المستفيدة من معاش وزارة التضامن الاجتماعي، والمساعدات، والمعاشات المقدمة من التضامن الاجتماعي، من طلاب المدارس الحكومية بعد تقديم ما يفيد ذلك، الطلاب يتامى الأب، طلاب مدارس كل من «حلايب وشلاتين – وأبو رماد بمحافظة البحر الأحمر – شمال سيناء – المقيدين شمال سيناء«، وأبناء هذه المحافظة الملحقين على مدارس بالمحافظات الأخرى، مقدمي البحوث الاجتماعية المعتمدة و المختومة بشعار الجمهورية من الشؤون الاجتماعية، على أن يكون مدرج بها سبب الإعفاء وذلك من الفئات التالية: «أبناء المرأة المعيلة – مهجورة العائل – المطلقة – أبناء المكفوفين – ذوي الاحتياجات الخاصة وأبنائهم – أبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثًا غير القادرين«، مع مراعاة سريان الإعفاء لمدة عام دراسي واحد ويجدد بحث الحالة بشكل سنوي، طلاب مدارس «التربية الخاصة – الفصل الواحد – التعليم المجتمعي – الصديقة للفتيات – الصديقة للأطفال في ظروف صعبة – المتحررين من الأُمية الملتحقين بالمدارس«.

أبناء شهداء ثورة 25 يناير، أبناء مصابي ثورة 25 يناير، بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك، ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن هذا الإعفاء لا يسري على الرسوم المقررة بقوانين، كما أشارت إلى تخفيض بنسبة 50% لأبناء العاملين بالتربية والتعليم «خدمة – معاش» من الاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية المقررة والأنشطة الطلابية بمختلف مراحل التعليم العام والفني، ولكن لا يسري ذلك على التخفيض على الرسوم المقررة بقوانين.

موعد بدء الدراسة 2022/ 2023

حرصًا من وزارة التربية والتعليم على توحيد مواعيد بدء العام الدراسي 2022/2023 بين جميع نوعيات المدارس ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الأزهري، قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يكون موعد بدء العام الدراسي 2022/2023 بالنسبة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة لغات يوم السبت الموافق 1 أكتوبر 2022، كما قرر الوزير أن يكون يوم الأحد الموافق 18 سبتمبر 2022 أول أيام الدراسة بالمدارس التي تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولي).