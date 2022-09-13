رابط تنسيق الكليات لطلاب الدبلومات الفنية 2022 نظام 3 سنوات

يبحث الطلاب الحاصلين على شهادة الدبلومات الفنية عن رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022 لتسجيل رغبات التحاقهم بالكليات والمعاهد المتاحة لهم، فور فتح موقع التنسيق الالكتروني لهم لتسجيل رغباتهم، وزادت عمليات البحث عن رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022 حتى أصبحت من أكثر الكلمات بحثًا عبر جوجل، وتقدم الدستور في التقرير التالي القصة الكاملة لـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022.

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022

يستطيع طلاب الدبلومات الفنية 2022 الدخول عبر رابط موقع التنسيق الالكتروني لتسجيل رغباتهم من خلال هذا الرابط من هنا.

ولكنه مازال مغلق أمامهم حتى الآن وقال رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على قطاع التنسيق السيد عطا ، أن تنسيق الدبلومات الفنية 2022 سينطلق خلال الأيام القليلة المقبلة، مع اجتماع مجلس التعليم والطلاب لإقرار الأعداد المخصصة للكليات المختلفة سواء للثانوية العامة أو الشهادات الفنية، وفقًا للنسب التي حددها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

موعد انطلاق تنسيق الدبلومات الفنية 2022

ومن المتوقع أن تنطلق أعمال تنسيق الدبلومات الفنية 2022 في النصف الأول من الشهر الجاري أ خلال أيام فقط، بعد أن أعلن أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى في بداية سبتمبر الجاري بدء المرحلة الأولى في تنسيق الدبلومات الفنية 2022 ولكنه لم يبدأ حتى الآن .

ويتم تنسيق الدبلومات الفنية 2022 حسب وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني ، وذلك في حدود النسبة المقررة 10% من إجمالي الأعداد المُقرر قبولها بهذه الكليات من حملة الثانوية العامة المصرية، بحيث يكون ثلثى هذه النسبة للشهادات الفنية (نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية) ودبلوم المعاهد الفنية (نظام الثانوية + سنتان)، والثلث الباقى يكون لطلاب الشهادات الفنية نظام الثلاث سنوات، ويتم تحديد الحد الأدنى للقبول وفقًا للأعداد المقرر قبولها لكل فئة من هذه الفئات.

الكليات المتاحة للدبلومات الفنية 2022

ومن الكليات المتاحة للدبلومات الفنية 2022 ، كلية التجارة «انتظام – انتساب موجه» في 22 محافظة وهي: «القاهرة، الإسكندرية، عين شمس، أسيوط، طنطا، المنصورة، حلوان، الزقازيق، المنوفية، قناة السويس، جنوب الوادي، بني سويف، بنها، سوهاج، كفر الشيخ، دمنهور، دمياط، السويس، بورسعيد، أسوان، مدينة السادات، العريش»، كلية التكنولوجيا والتنمية «شعبة علوم إدارية ومالية» بجامعة الزقازيق، كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بجامعة بورسعيد، برنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان، برنامج إدارة وتشغيل المطاعم «تعليم تبادلي» بكلية السياحة والفنادق بجامعة الإسكندرية.