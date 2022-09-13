رابط موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات وتقليل الاغتراب للثانوية العامة والأزهرية

يبحث الطلاب عن رابط موقع التنسيق الإلكتروني والذي دشنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لكون مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد سواء للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو الحاصلين على الثانوية الأزهرية والدبلومات الفنية، ويتردد الطلاب عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني لكتابة رغباتهم ومتابعة مراحل التنسيق والكليات المتاحة لكل مرحلة.

ويعرض الدستور في التقرير التالي رابط موقع التنسيق الإلكتروني والقصة الكاملة للخدمات التي يقدمها للطلاب.

رابط موقع التنسيق الإلكتروني

يستطيع الطلاب سواء الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو الثانوية الأزهرية أو طلاب الدبلومات الفنية تسجيل رغبات الالتحاق بالكليات والمعاهد المتاحة في المرحلة التي تم وضعهم فيها بناءًا على المجموع الكلي الحاصلين عليه في الشهادة الثانوية.

ويستطيع الطلاب الدخول عبر الرابط التالي من هنا.

لتسجيل رغباتهم عبر مجموعة من الخطوات أهمها إدخال رقم الجلوس والرقم السرى والرقم التأكيدي، وستظهر بيانات الطالب، ثم الضغط على الخطوة التالية للتأكد من بياناتك، و تظهر شاشة اختيار وتعديل الرغبات التي تحتوى على 75 رغبة، و بعد إتمام تسجيل جميع الرغبات يظهر للطالب قائمة الرغبات المسجلة والمسحل بها رقم الإيصال ويمكنه حفظها أو طباعتها.

خدمات موقع التنسيق الإلكتروني

يقدم موقع التنسيق الإلكتروني مجموعة من الخدمات للطلاب ويفتح الفرصة الآن أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم ومنها خدمات نتائج المرحلة الثالثة و تقليل الاغتراب مفتوح) لتنسيق الثانوية العامة، وخدمات تنسيق الثانوية الأزهرية، وخدمات تنسيق الجامعات الأهلية لطلاب الثانوية العامة.

ويغلق التسجيل فيها اليوم الثلاثاء 13-9-2022 الساعة الخامسة مساءاً- على الطلاب المستنفدين من المرحلة السابقة إعادة تسجيل رغباتهم)، كما يقدم خدمات تنسيق الشهادات المعادلة، حيث تم فتح باب التسجيل للدبلومة الأمريكية، وفي حالة عدم ورود الدرجات من الجهة المانحة على الطالب التوجه إلي الجهة المانحة حيث انها الوسيلة الوحيدة لارسال بيانات نتائج الاختبارات إلى التنسيق الإلكتروني.

ويستطيع الطلاب الحاصلين على شهادة مدارس النيل للعلوم والتكنولوجيا التسجيل حتى الآن عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني.

ويستطيع طلاب الدبلومات الفنية تسجيل رغباتهم عبر بوابة موقع التنسيق الإلكتروني ولكنها مازالت مغلقة حتى الآن، ومن المتوقع أن يتم فتح تسجيل باب الرغبات الخاصة بهم منتصف الشهر الجاري، حسب تأكديات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.