الثلاثاء 13 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

رابط موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات وتقليل الاغتراب للثانوية العامة والأزهرية

التنسيق الإلكتروني
التنسيق الإلكتروني
ads

يبحث الطلاب عن رابط موقع التنسيق الإلكتروني والذي  دشنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  لكون مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد  سواء للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو الحاصلين على الثانوية الأزهرية والدبلومات الفنية، ويتردد الطلاب عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني لكتابة رغباتهم ومتابعة مراحل التنسيق والكليات المتاحة لكل مرحلة.

ويعرض الدستور في التقرير التالي رابط موقع التنسيق الإلكتروني والقصة الكاملة للخدمات التي يقدمها للطلاب.

رابط موقع التنسيق الإلكتروني

يستطيع الطلاب سواء الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو الثانوية الأزهرية أو طلاب الدبلومات الفنية تسجيل رغبات الالتحاق بالكليات والمعاهد المتاحة في المرحلة التي تم وضعهم فيها بناءًا على المجموع الكلي الحاصلين عليه في الشهادة الثانوية.

txt

رابط تنسيق الكليات لطلاب الدبلومات الفنية 2022 نظام 3 سنوات

ويستطيع الطلاب الدخول عبر الرابط التالي من هنا.

لتسجيل رغباتهم عبر مجموعة من الخطوات أهمها إدخال رقم الجلوس والرقم السرى والرقم التأكيدي، وستظهر بيانات الطالب، ثم الضغط على الخطوة التالية للتأكد من بياناتك، و تظهر شاشة اختيار وتعديل الرغبات التي تحتوى على 75 رغبة، و بعد إتمام تسجيل جميع الرغبات يظهر للطالب قائمة الرغبات المسجلة والمسحل بها رقم الإيصال ويمكنه حفظها أو طباعتها.

خدمات موقع التنسيق الإلكتروني

يقدم موقع التنسيق الإلكتروني مجموعة من الخدمات للطلاب ويفتح الفرصة الآن أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم ومنها  خدمات نتائج المرحلة الثالثة و تقليل الاغتراب مفتوح) لتنسيق الثانوية العامة، وخدمات تنسيق الثانوية الأزهرية، وخدمات تنسيق الجامعات الأهلية لطلاب الثانوية العامة.
ويغلق التسجيل فيها اليوم الثلاثاء 13-9-2022 الساعة الخامسة مساءاً- على الطلاب المستنفدين من المرحلة السابقة إعادة تسجيل رغباتهم)، كما يقدم خدمات تنسيق الشهادات المعادلة، حيث تم فتح باب التسجيل للدبلومة الأمريكية، وفي حالة عدم ورود الدرجات من الجهة المانحة على الطالب التوجه إلي الجهة المانحة حيث انها الوسيلة الوحيدة لارسال بيانات نتائج الاختبارات إلى التنسيق الإلكتروني.

ويستطيع الطلاب الحاصلين على شهادة مدارس النيل للعلوم والتكنولوجيا  التسجيل حتى الآن عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني.

رابط نتيجة المتقدمين للصف الأول الابتدائي 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

ويستطيع طلاب الدبلومات الفنية تسجيل رغباتهم عبر بوابة موقع التنسيق الإلكتروني ولكنها مازالت مغلقة حتى الآن، ومن المتوقع أن يتم فتح تسجيل باب الرغبات الخاصة بهم منتصف الشهر الجاري، حسب تأكديات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

موقع التنسيق الالكتروني رابط موقع التنسيق الالكتروني خدمات موقع التنسيق الإلكتروني لدبلومات الفنية الالتحاق بالكليات والمعاهد

رئيس التحرير

وائل لطفي

مظلوميات كاذبة

الأكثر قراءة

موقع التنسيق الإلكترونى.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 وخطوات الاستعلام

الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة عبر بوابة الحكومة المصرية tansik.digital

رابط تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2022 بعد ظهور نتائج اختبارات القدرات

جامعة سوهاج تعلن البرنامج الزمني للترشح لمنصب عميد كلية الصيدلة

محامي جنوب القاهرة: النقيب المنتخب رمز وقيمة سيعيد للمهنة قدرها

بعد شادى حسين.. الأهلى يُمهد لإعلان صفقة جديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

السلوكيات البيئية والتغيرات المُناخية

أميرة عبد الكريم

سيدتى حبى نفسك من أجل خدمة رأس المال أحيانا

د. القس صفوت البياضى

حربان باردتان فى عالم جديد ثنائى القطب

حسين دعسة

استراتيجيات متباينة في جبهات الحرب الروسية الأوكرانية

ماجد حبته

كتاب للقاعدة ينصف مصر للطيران!

منى رجب

القدر يتدخل ليصبح تشارلز ملكًا على عرش إنجلترا

عفاف السيد

السنة المصرية.. أقدم تقويم شمسى

عبدالوهاب داود

الشارقة والدور المفقود فى الثقافة العربية

صور

«المتحدة» والمهن التمثيلية: عقد ارعاية بلاتيني لمهرجان القاهرة للدراما

عمال المسابك.. النار صديق دائم

عزاء شقيقة الكابتن محمود الخطيب

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: العدوان الإسرائيلي على شعبنا يهدف لتصفية القضية

للمرة الأولى.. المفتش العام للجيش المغربى يصل إسرائيل فى زيارة رسمية

عودة "أبو يائير".. لماذا جدد نتنياهو حملته للناخبين العرب؟