الإثنين 12 سبتمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حداد ينهي حياة فلاح بطلق ناري في مشاجرة بالدقهلية

طلق ناري
طلق ناري
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أنهى حداد حياة فلاح بطلق ناري أثناء مشاجرة بسبب خلاف على قطعة أرض بالدقهلية، لتنتقل الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتسيطر على الوضع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ بمصرع فلاح بطلق خرطوش في ناحية منطقة الجديدة التابعة لمركز المنزلة.

على الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع محمد السعيد عبدالمجيد مقيم الجديدة مركز المنزلة، وتم استدعاء سيارة الإسعاف، وتم نقله إلى مستشفى المنزلة المركزى، وتبين إصابته بطلق خرطوش عن قرب، ما أدى إلى وفاته فى الحال.

كشفت التحريات والفحص عن أنه نشب خلاف مع أحد جيرانه على قطعة أرض بمنطقة الجديدة دائرة المركز، وحصل المجنى عليه على حكم قضائى لصالحه، مما أدى إلى غضب المتهم، فقام بالانتقام وإطلاق النار عليه، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة التى أمرت بانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثمان، وبيان أسباب الوفاة.

إتخاذ الإجراءات القانونية الإجراءات القانونية اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية العرض على النيابة العامة بطلق خرطوش

رئيس التحرير

وائل لطفي

مظلوميات كاذبة

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