الثلاثاء 13 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

رابط مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد 2022.. تفاصيل

تنسيق
تنسيق
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أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  رابط مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد للتسهيل على الطلاب سواء حاملي شهادة الثانوية العامة أو الثانوية الأزهرية أو طلاب الدبلومات الفنية لكتابة رغبات الالتحاق بالتعليم العالي عن طريق مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد .

وبدأ عمل مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد قبل ظهور نتائج الشهادات الثلاث لاتاحة الفرصة أمام الطلاب للتسجيل لاجراء اختبارات القدرات للكليات التي تتطلب إجراء اختبارات للقدرات وتعرض “الدستور” في التقرير التالي رابط مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد التي تقدمها.

رابط مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد

يستطيع الطلاب الدخول عبر رابط مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد ، لتسجيل رغباتهم للالتحاق بالكليات والمعاهد حسب المرحلة التي تم تصنيفهم فيها وحسب المواعيد المحددة مسبقًا من قبل وزارة التعليم العالي والأزهر الشريف لطلاب الثانوية الأزهرية.

ومن خلال الرابط التالي https://tansik.digital.gov.eg/application/

يمكن للطلاب تسجيل رغبات الالتحاق بالمعاهد والجامعات فيقدم الموقع حاليا خدمات تنسيق الثانوية العامة نتائج المرحلة الثالثة وفتح باب تقليل الاغتراب، كما يتيح لطلاب الثانوية الأزهرية خدمات تنسيق الثانوية الأزهرية .

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أخر موعد لتسجيل رغبات تنسيق الأزهر 2022 المرحلة الثانية

خدمات تنسيق الجامعات الأهلية لطلاب الثانوية العامة  للطلاب المستنفدين من المرحلة السابقة وإعادة تسجيل رغباتهم، وخدمات تنسيق الشهادات المعادلة (التسجيل مفتوح للدبلومة الامريكية ، وفي حالة عدم ورود الدرجات من الجهة المانحة علي الطالب التوجه إلي الجهة المانحة حيث انها الوسيلة الوحيدة لارسال بيانات نتائج الاختبارات الي التنسيق الإلكتروني)، ومدارس النيل للعلوم والتكنولوجيا .

رابط بوابة مصر الرقمية.. خدمات التنسيق الالكتروني 

وتقدم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خدمات التنسيق الالكتروني  لطلاب شهادة الثانوية العامة وطلاب الدبلومات الفنية وطلاب الثانوية الأزهرية من خلال بوابة مصر الرقمية  ، وتتيح بوابة مصر الرقمية العديد من الخدمات للمواطنين غير خدمات التنسيق الالكتروني وهي تفعيل بطاقة التموين، إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة التموين، إصدار بطاقة تموين جديدة، نقل من محافظة إلى أخرى، فصل اجتماعي، ضم أفراد أسرتى، الاستعلام عن صرف، إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيًا، إضافة صرف تموين لمستحقي خبز فقط، إضافة الزوجة غير المقيدة تموينياً.

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رابط تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2022 للطلاب المتخلفين

وتأتي خدمات  بوابة مصر الرقمية ومن ضمنها خدمات التنسيق الالكتروني في إطار سعى مصر إلى ميكنة كافة الخدمات التي تفدمها للمواطنين.

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وائل لطفي

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