الإثنين 12 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

رابط تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2022 للطلاب المتخلفين

تنسيق المرحلة الثالثة
تنسيق المرحلة الثالثة 2022
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فتحت وزارة التعليم العالي باب تسجيل تنسيق المرحلة الثالثة 2022 للطلاب المتخلفين بعد أن أعلنت اليوم نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 ، بعد يومين من إغلاق باب تسجيل تنسيق المرحلة الثالثة 2022.

تنسيق المرحلة الثالثة 2022 

وخصصت وزارة التعليم العالي رابط تسجيل تنسيق المرحلة الثالثة 2022 للطلاب المتخلفين ، والذي زاد البحث عنه حتى تصدر أكثر الكلمات بحثًا عبر جوجل، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط تسجيل تنسيق المرحلة الثالثة 2022 للطلاب المتخلفين ، ورابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022.

رابط تسجيل تنسيق المرحلة الثالثة 2022 للطلاب المتخلفين

يمكن للطلاب المتخلفين عن تسجيل تنسيق المرحلة الثالثة 2022 أن يسجلوا رغباتهم عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الذي خصصته وزارة التربية والتعليم لذلك، واتباع الخطوات التالية: 

أولا الدخول عبر رابط تسجيل تنسيق المرحلة الثالثة 2022 للطلاب المتخلفين من هنا.

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رابط موقع التنسيق الإلكتروني لنتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022

ثم اتباع بعض الخطوات وهي كتابة الطالب  رقـم الجلوس الخاص به، ثم كتابة الرغبات السابقة، وكتابة البيانات الأساسية ويتيح له الموقع إدخال أى تعديل الرغبات، ثم تسجيل الرغبات، وحفظها في الخطوة الأخيرة.

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022

وكانت نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 قد أعلنتها اليوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  بعد أن أغلقت باب تسجيل رغبات المرحلة الثالثة 2022 الجمعة الماضية،  ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022  من خلال زيارة موقع  التنسيق الإلكتروني واتباع بعض الخطوات : 

  • أولا الدخول  على هذا موقع التنسيق الإلكتروني من خلال هذا الرابط من هنا.
  • ثانيًا قم بكتابة "رقم الجلوس" الخاص بك وكذلك رقمك السري.
  • ثالثًا ستظهر لك اسم الكلية التي قد تم ترشيحك إليها.
  • رابعًا اطبع بطاقة الترشيح التي سوف تظهر لك واحتفظ بها.

ظهرت الآن.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 برقم جلوس الثانوية العامة

وكان عدد الطلاب المُتقدمين في تنسيق المرحلة الثالثة 2022 للشعب العلمية: 106436، عدد الطلاب المُتقدمين للشعبة الأدبية: 89751، والإجمالي: 196187.

وأكدت  وزارة التعليم العالي أن  عدد الطلاب المُرشحين في المرحلة الثالثة كانت 41926. كليات جامعية من الشعبة العلمية، و 22815 كليات جامعية من الشعبة الأدبية بإجمال 64741، منها 60904 معاهد تابعة للوزارة من الشعبة العلمية، و  65204 معاهد تابعة للوزارة من الشعبة الأدبية، بإجمالى 126108، وبلغ عدد الطلاب الذين تم ترشيحهم علي الكليات والمعاهد من خلال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام قد بلغ  (579612) طالب وطالبة

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رئيس التحرير

وائل لطفي

فى فقه السياسة

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