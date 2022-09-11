الأحد 11 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية يتفقد مشروعات حياة كريمة بقرية تفهنا العزب

صورة من الحدث
صورة من الحدث
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تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، يرافقه إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى، مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية تفهنا العزب، ضمن الجولات الميدانية التي يقوم بها المحافظ لمتابعة تقدم نسب مشروعات المبادرة.

وخلال الجولة تفقد المحافظ أعمال إنشاء الموقف والسوق النموذجي بالقرية، وحدة الحماية المدنية، نقطة الإسعاف، مركز تنمية الأسرة، نقطة الشرطة، وحدة طب الأسرة ومجمع الخدمات الحكومية.

وأوضح المحافظ إلى متابعته اليومية لمشروعات المبادرة وخاصة في قريتي نهطاي وتفهنا العزب ومتابعة الشركات المنفذة المسند إليها الأعمال والوقوف على المشكلات أولاً بأول لسرعة حلها بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية، وذلك بهدف تسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال طبقا للجداول الزمنية المعلنة.

والجدير بالذكر أن المشروع القومي "حياة كريمة"، لتنمية قرى الريف المصري هو مشروع القرن والذي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشينه كمبادرة رئاسية في بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام 2021، حيث يتم تنفيذ 935 مشروع داخل (54) قرية و(88) تابع في مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه.

محافظ الغربية يتفقد مشروعات حياة كريمة بقرية تفهنا

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وائل لطفي

فى فقه السياسة

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