موعد إجازات شهر أكتوبر 2022 وخريطة «التعليم» لبداية الدراسة

يبحث العديد من المواطنين عن إجازات شهر أكتوبر لعام 2022، والتى سوف تبدأ بعد 10 أيام من الآن، ويتزامن مع بداية شهر أكتوبر موعد العام الدراسي الجديد والذي يبدأ فى 1 أكتوبر المقبل حسبما أعلن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم حيث تم تأجيل الدراسة لتصبح 1 أكتوبر بدلا من 24 سبتمبر.

وتكشف «الدستور» خلال السطور المقبلة أيام الاجازات فى شهر أكتوبر حسبما أعلنت رسميًا.

إجازات شهر أكتوبر 2022

1 أكتوبر موعد بدء الدراسة في المدارس والجامعات.

الخميس 6 أكتوبر، إجازة ذكرى نصر حرب 6 أكتوبر "عيد القوات المسلحة".

الجمعة 7 أكتوبر، عطلة رسمية.

السبت 8 أكتوبر إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف.

ويتم دائما ترحيل إجازات منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس بنهاية الأسبوع.

وحسبما تم الإعلان عن اجازات شهر أكتوبر 2022 فقد تحل ذكرى المولد النبوي الشريف لهذا العام يوم السبت الموافق 8 أكتوبر 2022، ويتم منح العاملين إجازة رسمية بهذه المناسبة ويسبقها إجازة ذكرى نصر 6 أكتوبر المجيد.

خطة إجازات أكتوبر 2022

وضمن خطة إجازات أكتوبر 2022 حسبما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فإن الدراسة تبدأ فعليا بعد الأسبوع الثاني لأن يوم الخميس سيكون إجازة بمناسبة 6 أكتوبر، ويوم السبت 8 أكتوبر إجازة بمناسبة المولد النبوي، وبالتالي سوف تبدأ الدراسة فعليا يوم 10 أكتوبر.

وحسبما أعلن مجلس الوزراء عن إجازات أكتوبر 2022 فمن المرتقب أن يصدر رئيس الوزراء قرارا بشأن إجازة المولد النبوي الشريف 2022، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال، على أن يتم إعلان ذلك من خلال بيان رسمي صادر عن مجلس الوزراء.