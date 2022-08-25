موعد بداية العام الدراسي الجديد 2022-2023 والخريطة الزمنية للدراسة في المدارس والجامعات

يبحث الملايين من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد بداية العام الدراسي الجديد 2022- 2023 وذلك لحالة اللغلط الشديدة التي يشعر بها المواطنين بين الموعد القديم لبداية العام الدراسي وتأجيله من قبل وزارة التربية والتعليم، فيتصدر البحث عن بداية العام الدراسي الجديد محركات البحث العالمية جوجل وتويتر .

تأجيل بدء العام الدراسى 2022 في مصر

وفي وقت سابق قرر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، والتعليم الفنى، تأجيل بدء الدراسي في مصر، على أن تكون 1 أكتوبر بداية العام الدراسى الجديد و18 سبتمبر للمدارس الدولية.

سبب تأجيل موعد بدء الدراسة 2022 في مصر

وفي هذا الإطار، أوضحت وزارة التربية والتعليم على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، جاء قرار التأجيل: «حرصا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على توحيد مواعيد بدء العام الدراسى 2022_2023 بين جميع نوعيات المدارس ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى والتعليم الأزهرى،"

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2022-2023

قرر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن يكون موعد بدء العام الدراسى 2022-2023 بالنسبة للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة لغات يوم السبت الموافق 1 أكتوبر 2022. كما قرر الوزير أن يكون يوم الأحد الموافق 18 سبتمبر 2022 أول أيام الدراسة بالمدارس التي تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولى).

خريطة العام الدراسي الجديد للمدارس والجامعات 2022-2023

الفصل الدراسي الأول 2022 – 2023

وسيبدأ الفصل الدراسي الأول السبت 1/10/2022 وحتى الخميس 26/1/2023

فيما تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 14/1/2023 حتى الخميس 26/1/2023.

الفصل الدراسي الثاني 2022- 20232

يبدأ الفصل الدراسي الثاني السبت 12/2/2023 وحتى الخميس 8/6/2023

وستكون مواعيد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 3/6/2023 أما الثانوية العامة: 10/6/2023 والدبلومات الفنية: 8/7/2023.

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023 للجامعات

وقد حدد المجلس الأعلى للجامعات موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023 للجامعات، وذلك وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2022/2023، وهي كالتالي:

يبدأ العام الدراسي الجديد 2023 في السبت 1 أكتوبر 2022، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول لمدة 14 أسبوعًا تنتهي في 5 يناير 2023.

تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم 9 يناير 2023 وتنتهي في 26 يناير 2023.

تبدأ أجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 28 يناير 2023 وتنتهي الخميس 9 فبراير 2023.

الفصل الدراسي الثاني للجامعات

يبدأ الفصل الدراسي الثاني في 11 فبراير 2023 وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا تنتهي الخميس 1 يونيو 2023.

تجُرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2023، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.