مع اقتراب شهر سبتمبر يستعد أولياء الأمور والأهالي لاستقبال العام الدراسي الجديد، وذلك بشراء المستلزمات المكتبية والزي الموحد، من هنا يبحث عدد كبير من الطلاب عن موعد بداية العام الدراسي الجديد 2022-2023 في المدارس والجامعات والأزهر سواء لطلاب التعليم ما قبل الجامعي أو الجامعي أو التعليم الأزهري ويتصدر عنوان موعد بدء العام الدراسي الجديد محركات البحث العالمية جوجل وتويتر.

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2022-2023

وفي وقت سابق، تحدد موعد بداية العام الدراسي الجديد 2022-2023، وفي ظل الخدمات اليومية التي يقدمها موقع “الدستور” للقراء ينشر موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023 للجامعات والمدارس في مصر من خلال التقرير التالي..

موعد بداية العام الدراسي الجديد للمدراس 2022 – 2023

وحسبما حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد بداية العام الدراسي الجديد 2022-2023 للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة لغات يوم السبت الموافق 1 أكتوبر 2022 بدلا من 24/9/2022، حيث قررت التأجيل لتكون البداية في المدارس الحكومية كالتعليم الأزهري.

موعد بداية العام الدراسي الجديد في الأزهر 2022 – 2023

ومن المفترض أن يبدأ العام الدراسي الجديد في المعاهد الأزهرية في 1 أكتوبر 2022، حسبما أعلنت إدارة المعاهد الأزهرية، فأنه يتم التنسيق بصورة مستمرة مع وزارة التربية والتعليم في المواعيد الدراسية سواء بداية العام أو إجازة نصف العام ونهايته، حتى تكون الدراسة في التربية والتعليم والمعاهد الأزهرية في موعد واحد.

موعد بداية العام الدراسي الجديد في الجامعات 2022 – 2023

بينما تبدأ الدراسة في العام الدراسي الجديد 2022-2023 في الجامعات في أول أكتوبر 2022 أيضا، حسبما أعلنت وزارة التعليم العالي، وذلك بعدما حدد المجلس الأعلى للجامعات الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2022/ 2023، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول لمدة 14 أسبوعًا تنتهي في 5 يناير 2023.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023

تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم 9 يناير 2023، وتنتهي في 26 يناير 2023، وتبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 28 يناير 2023، وتنتهي الخميس 9 فبراير 2023.

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2023 وانتهاء العام الدراسي

يبدأ الفصل الدراسي الثاني 11 فبراير 2023، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا تنتهي الخميس 1 يونيو 2023، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2023، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.