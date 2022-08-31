الأربعاء 31 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

مصر

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2022-2023 في المدارس والجامعات والأزهر

طلاب
طلاب
ads

مع اقتراب شهر سبتمبر يستعد أولياء الأمور والأهالي لاستقبال العام الدراسي الجديد، وذلك بشراء المستلزمات المكتبية والزي الموحد، من هنا يبحث عدد كبير من الطلاب عن موعد بداية العام الدراسي الجديد 2022-2023 في المدارس والجامعات والأزهر سواء لطلاب التعليم ما قبل الجامعي أو الجامعي أو التعليم الأزهري ويتصدر عنوان موعد بدء العام الدراسي الجديد محركات البحث العالمية جوجل وتويتر.

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2022-2023

 وفي وقت سابق، تحدد موعد بداية العام الدراسي الجديد 2022-2023، وفي ظل الخدمات اليومية التي يقدمها موقع  “الدستور” للقراء ينشر موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023 للجامعات والمدارس في مصر من خلال التقرير التالي..

موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023 في المدارس الحكومية والجامعات

لا يفوتك هذا المساء| وليد سليمان الأكثر تداولًا على «تويتر».. وموعد بدء العام الدراسي الجديد

موعد بداية العام الدراسي 2023 للمدارس الحكومية والأزهرية والجامعات

موعد بداية العام الدراسي الجديد للمدراس 2022 – 2023

وحسبما حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد بداية العام الدراسي الجديد 2022-2023 للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة لغات يوم السبت الموافق 1 أكتوبر 2022 بدلا من 24/9/2022، حيث قررت التأجيل لتكون البداية في المدارس الحكومية كالتعليم الأزهري.

موعد بداية العام الدراسي الجديد في الأزهر 2022 – 2023

ومن المفترض أن يبدأ العام الدراسي الجديد في المعاهد الأزهرية في 1 أكتوبر 2022، حسبما أعلنت إدارة المعاهد الأزهرية، فأنه يتم التنسيق بصورة مستمرة مع وزارة التربية والتعليم في المواعيد الدراسية سواء بداية العام أو إجازة نصف العام ونهايته، حتى تكون الدراسة في التربية والتعليم والمعاهد الأزهرية في موعد واحد.

موعد بداية العام الدراسي الجديد في الجامعات 2022 – 2023

بينما تبدأ الدراسة في العام الدراسي الجديد 2022-2023 في الجامعات في أول أكتوبر 2022 أيضا، حسبما أعلنت وزارة التعليم العالي، وذلك بعدما حدد المجلس الأعلى للجامعات الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2022/ 2023، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول لمدة 14 أسبوعًا تنتهي في 5 يناير 2023.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023

تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم 9 يناير 2023، وتنتهي في 26 يناير 2023، وتبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 28 يناير 2023، وتنتهي الخميس 9 فبراير 2023.

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2023 وانتهاء العام الدراسي 

يبدأ الفصل الدراسي الثاني 11 فبراير 2023، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا تنتهي الخميس 1 يونيو 2023، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2023، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

العام الدراسى الجديد بداية العام الدراسي الجديد 2022-2023 موعد بداية العام الدراسي الجديد 2022-2023 موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023 مدراس 2022 – 2023 الأزهر الجامعات

مواد متعلقة

موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023 في المدارس الحكومية والجامعات

رئيس التحرير

وائل لطفي

منع الاصطياد فى «الماء العكر»

الأكثر قراءة

طلب إحاطة اعتراضًا على تكريم وزير التعليم لـ«لبلبة»: كنا ننتظر تكريم المعلمين المثاليين

زيادة جديدة.. أسعار الفراخ والبيض فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 31-8-2022

أصغرهم 7 أشهر.. ننشر صور أسرة واقعة حريق شقة الإسكندرية

آخر تطورات اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معلم مساعد رياض أطفال

رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع تعاون بشأن التقاضى عن بعد فى الدعاوى المدنية

«أبو قير للأسمدة» تسعى لزيادة صادراتها إلى البرازيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

العمل الثقافى بين الوظيفة والمسئولية

ماجد حبته

توطين صناعة السيارات

أحمد الصغير

ردا على د.عمرو هاشم ربيع: لا عودة أو اعتراف أو تعايش لمصر مع الإرهاب دعويا كان أم سياسيا!

أميرة عبد الكريم

متلازمة المطبخ من هنا

جلال حمام

لا أحد يستطيع خداع المصريين

د. القس صفوت البياضى

مفاتيح ثلاثية لانتقاء الكلمة

محمد رفعت

اسمه فن العلاقات العامة!

جمال رشدي

بابا الكنيسة.. والوطن

صور

مؤتمر إعلان تشكيل المنتخب الوطنى

مباراة الأهلى وسيراميكا كليوباترا فى الدورى المصرى

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء إسرائيل يزور ألمانيا للتباحث حول الاتفاق النووى الإيرانى

إصابة 25 فلسطينيا بالرصاص الحى والمعدنى خلال مواجهات مع الاحتلال

المستديرة العبرية.. قصة الفريق الإسرائيلى "هبوعيل القدس" بين الكرة والسياسة