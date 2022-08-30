موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023 في المدارس الحكومية والجامعات

يبحث طلاب المدارس والجامعات عن موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023، والذي حددته كلا من وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم والتعليم الفني منذ عدة أسابيع، وتصدر البحث عن موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023، مؤشرات بحث جوجل، وتعرض «الدستور» في التقرير التالي موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023 للمدارس والجامعات.

موعد بدء العام الدراسي الجديد للمدارس الحكومية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن توحيد مواعيد بدء العام الدراسي 2022/2023 بين جميع نوعيات المدارس ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الأزهري، بعد أن قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يكون موعد بدء العام الدراسي 2022/2023 بالنسبة للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات يوم السبت الموافق 1 أكتوبر 2022، بدلا من 24 سبتمبر 2022 لطلاب المدارس الحكومية الرسمية والخاصة للغات، كما قرر الوزير أن يكون يوم الأحد الموافق 18 سبتمبر 2022 أول أيام الدراسة بالمدارس التي تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولي).

سبب تأجيل موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه حرصًا من وزارة التربية والتعليم على توحيد مواعيد بدء العام الدراسي 2022/2023 بين جميع نوعيات المدارس ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الأزهري، قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يكون موعد بدء العام الدراسي 2022/2023 بالنسبة للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات يوم السبت الموافق 1 أكتوبر 2022.

العام الدراسي الجديد بالجامعات الحكومية

من المقرر انطلاق الدراسة أول أكتوبر المقبل، وتقوم وزارة التعليم العالي بالاستعداد لانطلاق العام الدراسي الجديد، حيث يجري تجهيز نحو 60 ألف مدرسة لاستقبال الطلاب في مراحل التعليم المختلفة من ابتدائي وإعدادي وثانوي، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول بالجامعات لمدة 14 أسبوعًا تنتهي في 5 يناير 2023، و9 يناير بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول، وحدد المجلس الأعلي للجامعات بداية امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول في الجامعات يوم 9 يناير 2023، وحتى 26 يناير 2023، وطبقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022-2023، تبدأ أجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 28 يناير 2023، وتنتهي الخميس 9 فبراير 2023.

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني في 11 فبراير 2023، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا تنتهي الخميس 1 يونيو 2023، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2023، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.