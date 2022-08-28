الأحد 28 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2022-2023 في المدارس والجامعات والأزهر

العام الدراسي للمدارس
العام الدراسي للمدارس
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يبحث عدد كبير من الطلاب عن موعد بداية العام الدراسي الجديد 2022-2023 في المدارس والجامعات والأزهر سواء لطلاب التعليم ما قبل الجامعي أو الجامعي أو التعليم الأزهري، حيث تحدد موعد بداية العام الدراسي الجديد 2022-2023.

موعد بداية العام الدراسي الجديد للمدراس 2022_2023

ووفقا لقرار وزارة التربية والتعليم فإن موعد بداية العام الدراسي الجديد 2022-2023 للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة لغات يوم السبت الموافق 1 أكتوبر 2022 وذلك بدلًا من ٢٤ حيث قرر التأجيل لتكون البداية في المدارس الحكومية كالتعليم الأزهري.

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2022-2023 والخريطة الزمنية للدراسة في المدارس والجامعات

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كما قرر وزير التربية والتعليم أن يكون يوم الأحد الموافق 18 سبتمبر 2022 أول أيام الدراسة بالمدارس التي تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولي).

موعد بداية العام الدراسي الجديد في الأزهر 2022_2023

وسيبدأ العام الدراسي الجديد في المعاهد الأزهرية في 1 أكتوبر 2022، وفقا لما أعلنه الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وصرح وكيل الأزهر، أنه يتم التنسيق بصورة مستمرة مع وزارة التربية والتعليم في كافة المواعيد الدراسية سواء بداية العام أو إجازة نصف العام ونهايته، حتى تكون الدراسة في التربية والتعليم والمعاهد الأزهرية في موعد واحد.

وقال الدكتور الضويني إنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات المتعلقة برفع كفاءة بعض المنشآت والأبنية التابعة لقطاع المعاهد الأزهرية، فضلا عن تهيئة المعاهد الأزهرية لاستقبال طلاب الأزهر الشريف خلال العام الدراسي الجديد.

موعد بداية العام الدراسي الجديد في الجامعات ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ 

ومن المرتقب أن تبدأ الدراسة في العام الدراسي الجديد 2022-2023 في الجامعات في أول أكتوبر 2022 أيضا، حسبما أعلنت وزارة التعليم العالي، وذلك بعدما حدد المجلس الأعلى للجامعات الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2022/2023، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول لمدة 14 أسبوعًا تنتهي في 5 يناير 2023.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول

وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم 9 يناير 2023، وتنتهي في 26 يناير 2023، وتبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 28 يناير 2023، وتنتهي الخميس 9 فبراير 2023.

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني٢٠٢٣

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني فى 11 فبراير 2023، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا تنتهي الخميس 1 يونيو 2023، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2023، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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