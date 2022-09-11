السجن 15 سنة لـ4 متهمين بسرقة «توك توك» بالإكراه في سوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة أربعة متهمين بالسجن 15 سنة لكل منهم، ووضع المتهمين الأول والثاني والثالث تحت مراقبة الشرطة، لاتهامهم بسرقة “توك توك” من شخص بالإكراه وتحت تهديد السلاح بدائرة مركز أخميم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعي عبد الحافظ، وعضوية المستشارين أحمد محمد حلاوة وأحمد أبو القاسم، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

البداية بتلقي أجهزة الأمن بلاغًا من المجني عليه، بأنه أثناء سيره في الطريق العام بدائرة المركز استوقفه المتهمين وهو يستقل “توك توك” وطلبوا منه توصيلهم إلى أحد الأماكن وأثناء سيرهم في الطريق العام أخرجوا الأسلحة البيضاء وقاموا بتهديده واستولوا منه على التوك توك الخاص به وفروا هاربين، وبعد تقنين الإجراءات، تأكدت صحة أقوال المبلغ وتم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.