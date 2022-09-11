تشجيعًا للقيادات النسائية.. محافظ الجيزة يكافئ سكرتير الوحدة المحلية بقرية منيل شيحة

كافأ اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة هيام صابر إمام سكرتير قرية منيل شيحة التابعة لمركز ومدينة أبو النمرس حيث قرر منحها مكافأة مالية شهر وذلك لتفانيها في العمل وقيامها بالمهام المكلفة بها على أكمل وجه من خلال متابعة رفع المخلفات والقمامة ومتابعه انتظام منظومة الجمع السكني والشركات العاملة بالمنظومة والمرور الدوري على المنازل والاهتمام بصيانات شبكة الإنارة.

وجاء ذلك عقب التقرير الذي تلقاه محافظ الجيزة من السكرتير المساعد وفقاً لتكليفات المحافظ بإجراء متابعة مفاجئة للحالة العامة للوحدة المحلية للتأكد من انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتأكد من انتظام المنظومة العامة للنظافة بالوحدة المحلية لمنيل شيحه وأنه لا توجد أي مظاهر للإهمال بشبكة الإنارة والمحولات والمغذيات والولاعات الخاصة بالخلايا الضوئية وأن جميع النقاط التي تم رصدها من تجمعات للقمامة يتم رفعها بصفة دورية بالإضافة إلى تفعيل منظومة الجمع السكني بنطاق الوحدة بالشكل الجيد الذي يعكس تقديم خدمة لائقة للمواطنين.

كما شمل التقرير الذى تلقاه محافظ الجيزة بشأن متابعة الأداء تكليف شركتين للجمع السكني للارتقاء بالمنظومة بقرية منيل شيحه الأولى لمنطقة غرب السكة الحديد والثانية تضم باقي القطاعات بالقرية.