السيسي: لن يتم المساس بالمقابر والمناطق التاريخية عند تطوير طرق جنوب القاهرة

رد الرئيس عبدالفتاح السيسي على شائعات التعامل مع المقابر والمناطق التاريخية في إطار إنشاء وتطوير طرق جنوب القاهرة وربطها بالمحاور الجديدة.

وتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الجمعة، الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس حرص خلال جولته اليوم على تفنيد ما يتم تداوله مؤخرًا بشأن التعامل مع المقابر والمناطق التاريخية في إطار إنشاء وتطوير طرق جنوب القاهرة وربطها بالمحاور الجديدة، مؤكدًا أهمية عدم الانسياق وراء التشكيك المتعمد والآراء المغرضة من بعض الأطراف التي تسعى إلى تسفيه الجهود الضخمة المبذولة من الدولة التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين تخفيف آثار التلوث من المركبات وتيسير الحركة المرورية بشكل سلس من خلال تحسين خواص الشوارع واستغلال كافة المسطحات المتاحة لذلك، وبين حماية المقدرات التاريخية الموجودة بتلك المناطق والحفاظ عليها من خلال العديد من الحلول المبتكرة كإقامة الكباري دون إزالتها أو المساس بها.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن جولة الرئيس شملت قيامه بتفقد أعمال تنفيذ محور ياسر رزق، والذي يربط بين جنوب القاهرة بدايةً من محور حسب الله الكفراوي ومحور سميرة موسى مرورًا بمنطقة حي الأسمرات وكورنيش المقطم الجديد وصولًا لطريق صلاح سالم ومحور الأوتوستراد بطول ٩ كم و٥ حارات مرورية لكل اتجاه.

كما قام الرئيس بتفقد سير العمل في محور محمد عزت عادل والذي يربط بين جنوب القاهرة والقادم من حلوان بدايةً من طريق الأوتوستراد إلى طريق العين السخنة والعاصمة الإدارية الجديدة أو إلى مناطق شرق القاهرة عن طريق محور الشهيد بطول ١٢ كم و٥ حارات مرورية لكل اتجاه، وتصل إلى ٨ حارات مرورية لكل اتجاه في بعض المناطق.

واطمأن الرئيس من العاملين في المواقع المختلفة على سير العمل وكذا الاستماع لآرائهم.