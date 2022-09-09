الجمعة 09 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

القبض علي القهوجي المتهم بالاعتداء على «فتاة الحوامدية»

ارشيفية
ارشيفية
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ألقى رجال المباحث القبض على  قهوجي بتهمة الاعتداء على فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة في الحوامدية.

البداية عندما تلقى قسم شرطة الحوامدية بلاغا من سائق، اتهم فيه قهوجي من جيرانه، بالاعتداء على ابنته من ذوي الاحتياجات الخاصة، وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.

كشفت التحريات بإشراف اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المتهم "قهوجي" يعمل بمقهى مجاور لسكن المجني عليها، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه.

اعترف  المتهم أمام اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، بصحة الاتهام المنسوب إليه.

تحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

القبض قهوجي الحوامدية النيابة اللواء عبد العزيز سليم مباحث الجيزة

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وائل لطفي

صراحة الرئيس السيسى

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