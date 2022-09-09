القبض علي القهوجي المتهم بالاعتداء على «فتاة الحوامدية»

ألقى رجال المباحث القبض على قهوجي بتهمة الاعتداء على فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة في الحوامدية.

البداية عندما تلقى قسم شرطة الحوامدية بلاغا من سائق، اتهم فيه قهوجي من جيرانه، بالاعتداء على ابنته من ذوي الاحتياجات الخاصة، وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.

كشفت التحريات بإشراف اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المتهم "قهوجي" يعمل بمقهى مجاور لسكن المجني عليها، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه.

اعترف المتهم أمام اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، بصحة الاتهام المنسوب إليه.

تحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.