ضبط لص سرق مبلغًا ماليًا من داخل شقة فى مدينة نصر

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي، مدير الأمن، من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بارتكاب واقعة سرقة من داخل إحدى الشقق السكنية، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم.. باكتشافه سرقة مبلغ مالي من داخل مسكنه، واتهم في ذلك شقيق حارس العقار.

بعمل التحريات وجمع المعلومات بإشراف اللواء محمد عبدالله، مدير المباحث تبين صحة الواقعة، وأن المشكو فى حقه وراء ارتكابها.. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أمام اللواء علاء بشندي، رئيس مباحث المديرية، اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق" وإنفاقه المبلغ المالى المستولى عليه فى شراء دراجة نارية وهاتفى محمول وبعض المتطلبات الشخصية.. وتم بارشاده ضبط هاتفي المحمول، والدراجة النارية متحصلات واقعة السرقة بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليه اتهمه بالسرقة.