الجمعة 09 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

القبض على لصوص سرقوا مجوهرات من منزل بالقاهرة الجديدة

لصوص
لصوص
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تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن من ضبط ثلاثة أشخاص؛ لقيامهم بسرقة مشغولات ذهبية من داخل مسكن بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم)، باكتشافه سرقة مجموعة من المشغولات الذهبية من داخل مسكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال استخدام التقنيات الحديثة بإشراف اللواء محمد عبدالله مدير المباحث أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتبين أنها بحيازة (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث)، وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع (آخرين، مقيمين بدائرة القسم).

 وباتخاذ الإجراءات بإشراف اللواء علاء بشندي تم استهدافهم وضبطهم حال استقلالهم السيارة المُشار إليها المُستخدمة فى ارتكاب الواقعة.. وبحوزتهم (فرد خرطوش، طلقتين لذات العيار- كمية من مخدر الهيروين).

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "كسر الباب" وحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المُستولى عليها فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اجهزة الامن اللواء أشرف الجندي مدير الأمن سرقة مجموعة من المشغولات مديرية امن القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

صراحة الرئيس السيسى

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