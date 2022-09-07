جهود مكثفة لانتشال جثة شاب غرق فى شاطئ النخيل بالإسكندرية

شهد شاطئ النخيل غرب الإسكندرية غرق شاب يدعى حازم عمرو جابر البندارى ولم تظهر جثته حتى الآن، وكان قد تبلغ لمديرية أمن الإسكندرية بغرق شاب فى شاطئ النخيل وجارٍ البحث عن الجثمان من خلال الإنقاذ النهرى.



وكانت شهدت عدد من المناطق بالإسكندرية سقوط أمطار خفيفة حسب توقعات خبراء الأرصاد الجوية بعدم استقرار الطقس خلال الساعات القادمة.



وكانت قد حذرت محافظة الإسكندرية المصطافين من النزول فى الشواطى المفتوحة وخاصة غرب الإسكندرية بسبب توقعات خبراء الأرصاد الجوية بارتفاع الأمواج خلال الساعات القادمة.