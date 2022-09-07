من كيم كارداشيان إلى ذا روك.. تعرف على وجبات فطار المشاهير

يبدأ العديد من الرياضيين والمشاهير يومهم بوجبات إفطار كبيرة مليئة بالشوفان والبيض والفواكه، وذلك ضمن نظام غذائي خاص بهم ملىء بالفيتامينات والمعادن الهامة والمفيدة للجسم.

وأكد اختصاصي التغذية أن الفطور الصحي هو الذي يجمع بين البروتين والكربوهيدرات المعقدة والدهون الصحية .

ذا روك: العجة واللحمة الأبرز في الوجبة

وفقًا لموقع “insider ” يتناول الممثل “ذا روك” على وجبة الفطار سندوتشات من العجة مع الخبز المحمص، مع شريحة لحم بياض بيض ، دقيق الشوفان ، بابايا ، وفطيرة إنجليزية

في مارس 2022، شارك المصارع على موقع الصور الشهير “انستجرام” وجبة الإفطار التي تناولها قبل تدريب ساقيه والتي تتكون من:

شريحة لحم الخاصرة مع بياض البيض

دقيق الشوفان مع البابايا

المافن الإنجليزي مع زبدة الفول السوداني والمربى

مشروب طاقة استوائي

قال ذا روك إن الكربوهيدرات والدهون والسكر المضافة في الوجبة ستساعد في تعزيز تمرينه.

نعومي أوساكا: الأفوكادو مع الخبز المحمص مع سمك السلمون المدخن

لاعبة التنس نعومي أوساكا تتناول فطورًا كبيرًا لتغذية تدريبها في فترة ما بعد الظهر، حيث تبدأ أوساكا يومها مع الأفوكادو على الخبز المحمص مع سمك السلمون المدخن وعصير أخضر.

كريس هيمسوورث: 3 عجة مع الفطر والفليفلة ولحم الخنزير المقدد والخبز المحمص

كان نظام كريس هيمسورث الغذائي أخف مما كان عليه عندما تدرب، تتناول الإفطار أثناء التدريب عبارة عن ثلاث عجة تحتوي على بيض كامل مع الفطر والفلفل وقطعتين من لحم وقطعة واحدة من الخبز المحمص وكوب من القهوة.

شاكيل أونيل: بيض ونقانق الديك الرومي

يتبع شاكيل أونيل نظامًا غذائيًا عالي البروتين ومنخفض الكربوهيدرات ليبقى في حالة جيدة مع تقدمه في السن.

بالنسبة للفطور، يأكل الرياضي المتقاعد البالغ من العمر 50 عامًا ثلاثة نقانق ديك رومي وأربعة إلى خمسة بياض بيض.

تيا كلير تومي: دقيق الشوفان مع الفاكهة والعسل ، ثم الخبز

تتناول وجبتي إفطار لتغذية تدريبها كلاعبة من النخبة في CrossFit

أولاً، تناولت 128 جرامًا من دقيق الشوفان مع 40 جرامًا من التوت الأزرق والموز والعسل بعد التدريب، تأكل الخبز، نصفه مع بيض مقلي وأفوكادو، ونصف مع زبدة الفول السوداني ومربى.

هنري كافيل: عجة ولحم بقري ومخفوق البروتين والشوفان والتوت

قال هنري كافيل، ممثل "سوبرمان" ، إنه يأكل أربع وجبات في اليوم ليحافظ على لياقته البدنية .

لتناول الإفطار، تناول عجة مع لحم الخنزير وشرائح اللحم البقري ومخفوق البروتين وكوب من الشوفان والتوت.

كيم كارداشيان: وعاء أكي

وفقًا لصحة المرأة، تمارس كيم كارداشيان التمارين ستة أيام في الأسبوع ، حيث ترفع الأثقال وتؤدي سباقات الجري السريع.

ذكرت صحيفة ديلي ميل أنها نشرت وجبة الإفطار على قصتها على Instagram في يوليو 2022، حيث أظهرت أنها من محبي وعاء أكاي المغطى بالفاكهة والجرانولا ورقائق جوز الهند مع كوب من الشاي .

أليسيا فيكاندر: بيض مسلوق وأفوكادو

عندما كانت أليسيا فيكاندر تتدرب وتفقد الوزن لدورها في "تومب رايدر"، اتبعت نظام كيتو الغذائي عالي الدهون ومنخفض الكربوهيدرات ، يعتبر متوسط ​​وجبة الإفطار كانت عبارة عن بيضتين مسلوقتين ونصف حبة أفوكادو.