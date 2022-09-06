الثلاثاء 06 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

عالم

الأمم المتحدة تدعو سريلانكا للتراجع عن سياساتها القمعية ضد المتظاهرين

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
ads

دعت الأمم المتحدة، في سريلانكا للعودة فورا عن "مسارها نحو العسكرة"، وذلك في تقرير حول أوضاع حقوق الإنسان في بلد يواجه اضطرابات سياسية وأسوأ أزمة اقتصادية.

وقالت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، في تقريرها الأخير: إنه على الحكومة الجديدة أن تعود فورا عن انزلاقها نحو العسكرة، وإنهاء اعتمادها على قوانين أمن صارمة وقمعها للمتظاهرين السلميين.

وأضافت أنه على الحكومة أيضًا أن تظهر التزاما متجددا بإصلاح قطاع الأمن، ووضع حد للإفلات من العقاب.

سداد الديون

عانت الجزيرة الواقعة بجنوب آسيا هذا العام نقصًا حادًا في المواد الغذائية والوقود وانقطاعا للتيار الكهربائي لفترات طويلة وتضخما متسارعا، بعدما واجهت شحا في العملات الأجنبية الضرورية لاستيراد سلع أساسية.

وتخلفت الحكومة عن سداد دينها الخارجي البالغ 51 مليار دولار في أبريل، كما تجري مفاوضات مع صندوق النقد الدولي على صفقة إنقاذ.

ويتوقع البنك المركزي السريلانكي تراجعا قياسيا للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8 بالمئة للعام.

وقالت المفوضة السابقة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه التي انتهت مهامها الشهر الماضي، في التقرير: "إن المسئولين عن إفلاس الدولة يجب أن يحاكموا"، وفقا لفرانس برس.

وهذه المرة الأولى التي تثير فيها مفوضية حقوق الإنسان مسألة الأزمة الاقتصادية في تقرير جدد الدعوات لمحاكمة مرتكبي الفظائع في الحرب الأهلية التي استمرت طويلًا.

الجرائم الاقتصادية

قال التقرير الذي جاء في 16 صفحة، إن "المفوضية العليا تشجع المجتمع الدولي على دعم سريلانكا في تعافيها، ولكن أيضًا في معالجة الأسباب الكامنة للأزمة، ومنها الإفلات من العقاب في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الاقتصادية".

وطلبت المفوضية من الحكومة الجديدة في سريلانكا دعم التحقيق في الجرائم الاقتصادية ورصد واستعادة أصول مسروقة.

ولم تتجاوب سريلانكا مع دعوات دولية تطالبها بالتحقيق في اتهامات بأن جنودها قتلوا 40 ألف مدني من التاميل في الأشهر الأخيرة للحرب الأهلية التي استمرت عقودا وانتهت في 2009.

مفوضية حقوق الإنسان الامم المتحدة سريلانكا أوضاع حقوق الإنسان تقرير

رئيس التحرير

وائل لطفي

فقاقيع الهواء

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 الدور الثاني برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لاستخراج نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 الدور الثاني

ضبطوهما في وضع مخل.. فتاة العياط عاونت والديها بتعذيب حبيبها وتصويره عاريا

بوابة الأزهر الإلكترونية.. موعد إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2022

«خلتني عملت كل حاجة وحشة».. ماذا قالت فتاة الطالبية بعد قتل صديقتها؟

أحمد موسى يفضح أكاذيب «أهل الشر» حول جزيرة الوراق (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

التحدي ينتقل من السويس للعقبة

إبراهيم داود

محمد على أحمد

ماجد حبته

ثلاث رئيسات.. وملكة

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (4)

جلال حمام

مهندس البروسترويكا.. الملاك الشرير

د. القس صفوت البياضى

وقفة متأنية فى المسيرة الإنسانية

أميرة عبد الكريم

بالمناسبة المرأة مش ملزمة

محمود خليل

جنة «ألموت» والقتلة المحترفون

صور

عزاء شقيقة الكابتن محمود الخطيب

18 مرشحًا يتنافسون على انتخابات نقابة المحامين

جنازة المخرج علي عبدالخالق

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تقصف مطار حلب فى سوريا للمرة الثانية خلال أسبوع

التحرير الفلسطينية: تقرير الاحتلال حول استشهاد أبو عاقلة حبر على ورق

إسرائيل تدعو إلى اتخاذ إجراءات عملية ضد إيران