الثلاثاء 06 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

مصرع شخصين في انقلاب سيارة.. ورجال الإسعاف يعثرون على مليون جنيه

إسعاف
إسعاف
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لقي شخصان مصرعهما في انقلاب سيارتهما عند مركز جهينة بسوهاج.

وانتقلت سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث وأثناء نقل الجثتين عثر المسعف  وسائق سيارة الإسعاف على مبلغ مالي كبير داخل سيارة المتوفين وأشياء أخرى على الفور تم نقل الجثتين إلى المستشفى المركزي وإبلاغ هاني فؤاد مدير مرفق الإسعاف بسوهاج بالواقعة  فأمر مدير الإسعاف بسرعة تسليم المبلغ وباقي أغراض المتوفين لحين تسليمها لذويهما. 

وتلقى اللواء محمد شرباش مساعد الوزير لأمن سوهاج بلاغا بالحادث ووصول جثتين هامدتين إلى المستشفى المركزي بجهينة، وتبين أن قائد السيارة اختلت عجلة القيادة بيده مما نتج عنه انقلابها على جانب الطريق.

وانتقلت سيارة الإسعاف وتم نقل الجثتين إلى المستشفى المركزي وتولت الجهات المختصة التحقيق.

 وقام دكتور هاني فؤاد مدير مرفق الإسعاف بسوهاج باستلام المبلغ العثور عليه وما يقرب من ٢ مليون جنيه وعدد ٢ محمول وأشياء خاصة أخرى من قبل تمهيدا لتسليمها إلى ذوى المتوفين ووجه الشكر لكلا من مسعف عماد رويس لبيب وسائق علاء أحمد إبراهيم.

مصرع سوهاج جهينة انقلاب سيارة الإسعاف سائق سيارة الإسعاف

رئيس التحرير

وائل لطفي

الخروج من «الكمبوند»!

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