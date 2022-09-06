وزيرة البيئة : قرارات جديدة باجتماع مجلس ادارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات

◄ د. ياسمين فؤاد تعلن الموافقة على تخفيض قيمة رسوم إصدار تراخيص ممارسة الأنشطة للجمعيات الأهلية واعفاء الشركات المتناهية الصغر العاملة فى مجال تدوير المخلفات

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة تخفيض قيمة رسوم إصدار تراخيص ممارسة أنشطة الجمع والنقل والمعالجة بالنسبة للجمعيات الأهلية وجمعيات تنمية المجتمع المحلي العاملة فى مجال المخلفات، واعفاء الشركات المتناهية الصغر العاملة فى مجال تدوير المخلفات وذلك خلال رئاستها للاجتماع الرابع لمجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات المشكل بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 2656 لسنة 2021، وذلك بحضور الدكتور طارق العربى الرئيس التنفيذى للجهاز ونائب رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء المجلس ، وذلك لعرض كافة الأنشطة التى يقوم الجهاز بتنفيذها وخطة العمل وإعتماد الحساب الختامى للعام المالى 2021 /2022 وذلك بالمركز الثقافى البيئى التعليمى بيت القاهرة.

أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن تقديرها لما يبذل من جهود من فريق عمل جهاز تنظيم إدارة المخلفات خلال الفترة الماضية وهو ما أحدث العديد من الإنجازات التى يشهد لها الجميع وخاصة فيما يتعلق بالشق التنظيمى والتشريعى وهو الأساس الذى نستكمل عليه الجهود من أجل تفعيل اللائحة التنفيذية ودمج القطاع غير الرسمى واستكمال البنية التحية وتحديث ودمج القطاع الخاص واستكمال الجزء الإجرائى للتغلب على التحديات والإشكاليات الخاصة بتطوير الاستثمارات فى قطاع المخلفات كأحد القطاعات الاقتصادية الرائدة.

وشددت وزيرة البيئة على ضرورة استمرار جهاز تنظيم ادارة المخلفات فى تطوير ذاته ليستمر ذو قاعدة مؤسسية قوية قادرة على الحوكمة والفصل بين المسئوليات والفاعلين على تنوعهم فى هذه المنظومة .

واستعرض الدكتور طارق العربى رئيس جهاز تنظيم المخلفات خلال الاجتماع ملخص ما تم تنفيذه من إجراءات، والخطة الاستراتيجية لإدارة المخلفات و محاورها و اهدافها والتحديات واساليب التغلب عليها وما تم من أعمال البنية التحتية والمتوقع منها ودور الشركاء فى المنظومة بأكملها وخطط غلق المقالب العشوائية.

كما تضمن الاجتماع موافقة أعضاء مجلس إدارة جهاز تنظيم ادارة المخلفات على عدد من القرارات الهامة وهى تحديد إجراءات موافقة جهاز المخلفات لحصول المنشآت الصناعية العاملة في مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة وذلك على حسب حجم وتصنيف المنشأة متناهية الصغر، صغيرة ، متوسطة ، فوق متوسطة ) بالإضافة الى تطبيـق بما جاء بالمادة الأولى من قـرار السيدة الدكتورة وزيرة البيئـة رقـم ١١٣ لسنة ٢٠٢٢ والمتعلقة بإصدار تراخيص ممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة على الشركات بالنسبة لمزاولة أياً من الأنشطة المذكورة في نطاق المحافظة الواحدة أو أجهزة المدن العمرانية الجديدة .كما وافق المجلس على تحديد إجراءات إصدار تراخيص مزاولة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة للأفراد العاملين في المنظومة .

وتقدمت وزيرة البيئة للدكتور طارق العربى رئيس جهاز تنظيم المخلفات بالشكر لما يبذوله من جهود أحدثت نقلة نوعية بالعمل لوضع أسس وتفعيل اللائحة التنفيذية والاستدامة المالية للهيئة وإحكام العمل بمنظومة المخلفات الزراعية والخطرة والصلبة من أجل إحداث فرق فيها وتحقيق المصالح المشتركة لكافة الشركاء.