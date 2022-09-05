الإثنين 05 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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بوابة الأزهر الالكترونية نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني "الملاحق"

الثانوية الأزهرية
الثانوية الأزهرية
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ينتظر 61278 طالبا وطالبة، نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2022 عبر بوابة الأزهر الالكترونية عقب الانتهاء من امتحانات الدور الثاني يوم الاثنين الموافق 29-8-2022 والتي كانت بدأت في السبت الموافق 20 من الشهر نفسه، واستمرت الامتحانات لمدة 9 أيام متواصلة فيما عدا يوم الجمعة.

 

بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني

ويبحث طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2022 عن موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 عبر بوابة الأزهر الالكترونية لبدء التسجيل في تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 المرحلة الثانية عبر موقع التنسيق الالكتروني.

نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني

ويقدم الدستور من خلال هذا التقرير رابط بوابة الأزهر الالكترونية للحصول على نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 الدور الثاني بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد وتجميع الدرجات لطلاب الثانوية الأزهرية 2022 الملاحق.

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بوابة الحكومة المصرية.. موقع التنسيق الإلكترونى 2022

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رابط تنسيق القبول بـ كليات الأزهر 2022 ومؤشرات القبول في كليات البنين

موعد ظهور نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 الدور الثاني

وتفصلنا أيام قليلة على ظهور نتيجة ملاحق الثانوية الأزهرية 2022 عبر بوابة الأزهر الالكترونية، حيث من المقرر ظهورها رسميا قبل 10 سبتمبر المقبل عبر الرابط الرسمي للنتيجة من هنـــــــــــا وسيتم تفعيل الرابط مباشرة عقب اعلان نتيجة الدور الثاني 2021\2022 .

بدأت امتحانات الدور الثاني للشهادتين الثانوية (العلمي والأدبى) ومعهد العلوم الإسلامية يوم السبت 20 أغسطس 2022م، وانتهت الإثنين 29 أغسطس 2022م، أما امتحانات الدور الثاني لإعدادية البعوث الإسلامية فبدأت يوم السبت 20 أغسطس 2022م، وانتهت يوم الخميس 25 أغسطس 2022م، بينما بدأت امتحانات الدور الثاني لثانوية البعوث الإسلامية يوم السبت 20 أغسطس 2022م، وانتهت الأحد 28 أغسطس 2022م.

تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 عبر موقع التنسيق الالكتروني

بعد انتهاء المرحلة الأولى من تنسيق الأزهر 2022 عبر موقع التنسيق الالكتروني من المرتقب أن تبدأ المرحلة الثانية خلال الفترة التي سيعلن عنها لبدء تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الالكتروني بوابة الحكومة المصرية للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية عام 2022 الدور الثانى والمتخلفين عن التقدم من الناجحين في الدور الأول.

عقب انتهاء المرحلة الثانية ستبدأ المرحلة الثالثة لتعديل الترشيح وتبدأ خلال الفترة التي سيعلن عنها لبدء التقدم لتعديل الترشيح والمتخلفين عن التقدم بالمرحلة الأولى والثانية وذلك عبر موقع التنسيق الالكتروني بوابة الحكومة المصرية.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل مهرجان القلعة

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