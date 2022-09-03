السبت 03 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

رابط تنسيق القبول بـ كليات الأزهر 2022 ومؤشرات القبول في كليات البنين

جريدة الدستور
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يزداد بحث الطلاب حول تنسيق الأزهر 2022 خاصًة بعد الإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 الشهر الماضى، ويترقب الطلاب تفاصيل تنسيق الأزهر 2022 لاختيار الكلية الملائمة للمجموع الحاصلين عليه، ويهتم طلاب الأزهر بمعرفة تنسيق كليات البنات والبنين .

موعد تنسيق جامعة الأزهر 2022

وانطلقت الأحد 21 الموافق من أغسطس 2022، أعمال تنسيق رغبات طلاب الثانوية الأزهرية الذين اجتازوا بنجاح امتحانات الدور الأول والذي يستمر لمدة خمسة أيام، وانتهت في السابعة مساء الخميس 25 من أغسطس الماضي، للالتحاق بكليات ومعاهد جامعة الأزهر.

 

رابط تنسيق القبول بـ كليات الأزهر 2022

 

ومن المفترض يقوم الطالب بالدخول إلى موقع بوابة مصر الرقمية - خدمات تنسيق القبول بالكليات عبر الرابط التالي

 

تنسيق الأزهر 2022.. خطوة بخطوة كيفية تسجيل الرغبات فى المرحلة الأولى للطلاب الجدد

تنسيق الأزهر 2022.. بدء تسجيل الرغبات للطلاب المستجدين بجامعة الأزهر

علمي وأدبي.. الكليات المتاحة في تنسيق جامعة الأزهر 2022 للبنين والبنات

 

خطوات تسجيل الرغبات في تنسيق الأزهر 2022:

ويختار الطالب خدمات تنسيق الثانوية الأزهرية بخطوات بسيطة:

 

1- الدخول على رابط تنسيق الأزهر 2022 .

 

2- يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص به، للتقديم في تنسيق الأزهر 2022 .

 

3- يقوم بإدخال رغباته بالترتيب الذي يراه مع مراعاة قواعد التوزيع الجغرافى والإقليمى، للتقديم في تنسيق الأزهر 2022 .

 

 

 

تنسيق الأزهر 2022

الكليات المتاحة البنين بتنسيق الأزهر 2022:

تأتي كليات البنين بـ تنسيق الأزهر 2022 ، كالتالي:

 

كلية أصول الدين بالقاهرة وكليات أصول الدين والدعوة بالأقاليم: (زقازيق- طنطا- المنصورة- شبين الكوم – أسيوط)، من الكليات المتاحة للبنين في تنسيق الأزهر 2022 .

 

كليات الشريعة والقانون: (القاهرة- طنطا- تفهنا الأشراف- دمنهور- أسيوط) من الكليات المتاحة للبنين في تنسيق الأزهر 2022 .

 

كليات اللغة العربية (القاهرة – المنصورة – إيتاي البارود- الزقازيق) من الكليات المتاحة للبنين في تنسيق الأزهر 2022 .

 

كلية الإعلام انتظام، من الكليات المتاحة للبنين في تنسيق الأزهر 2022 .

 

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة، من الكليات المتاحة للبنين في تنسيق الأزهر 2022 .

 

كليات الدراسات الإسلامية والعربية بالأقاليم (دمياط- دسوق- الشرقية – قنا)، من الكليات المتاحة للبنين في تنسيق الأزهر 2022

 

كلية الدراسات الإسلامية بأسوان، من الكليات المتاحة للبنين في تنسيق الأزهر 2022 .

 

كلية التجارة بالقاهرة، من الكليات المتاحة للبنين في تنسيق الأزهر 2022 .

 

كلية اللغات والترجمة بالقاهرة، من الكليات المتاحة للبنين في تنسيق الأزهر 2022 .

 

كلية التربية بتفهنا الأشراف- دقهلية، من الكليات المتاحة للبنين في تنسيق الأزهر 2022 .

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