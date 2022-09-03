قرارات النيابة في واقعة العثور على جثة شاب أسفل كوبري منشأة القناطر

طلبت النيابة العامة بالجيزة تحريات الأجهزة الأمنية في واقعة العثور على جثة شاب أسفل كوبري منشأة القناطر.

كما طلبت النيابة أيضًا تقرير الصفة التشريحية الخاص بجثة المجني عليه، وانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، كما يكثف رجال المباحث بإجراء التحريات لكشف هويته، من خلال فحص بلاغات التغيب المحررة في الآونة الأخيرة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

كانت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة تمكنت من انتشال جثة غريق عثر عليها فى النيل بمنشأة القناطر.

وتلقى المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغًا من الأهالي بالعثور علي جثة طافية بمياه النيل أسفل كوبري منشأة القناطر بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري، وتم انتشال الجثة وجرى نقلها إلى ثلاجة مستشفى مبارك المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وجارٍ تكثيف الجهود للوقوف على ملابسات وتفاصيل الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.