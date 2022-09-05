الإثنين 05 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

تفعيل الحساب المدرسي الموحد وتسجيل دخول الأكاديمية المهنية للمعلمين 2022

الأكاديمية المهنية
الأكاديمية المهنية للمعلمين
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مع انطلاق ترقيات المعلمين 2022 تزداد معدلات البحث بخصوص تسجيل دخول الأكاديمية المهنية للمعلمين للاستعلام عن الترقيات وكادر المعلم 2022 عبر أكاديمية المعلمين منصة المعلم للتدريب عن بعد.

وقبل تسجيل دخول الأكاديمية المهنية للمعلمين للاستعلام عن ترقيات المعلمين 2022 يجب أن يتأكد المعلم من حصوله على الحساب المدرسي الموحد وتأكيد تفعليه عبر بوابة البريد الالكتروني الموحد.

تفعيل الحساب المدرسي الموحد للمعلم عبر منصة البريد الالكتروني الموحد

 

بداية يقوم المعلم بالدخول إلى الحساب المدرسي الموحد للخدمات الالكتورني عبر منصة البريد الالكتروني الموحد office365.emis.gov.eg

 

ملحوظة: ويجد تنويه من منصة التدريب والتطوير المهنى الالكتروني للمعلمين أن يوفر الموقع آلية مميكنة للخدمة الذاتية للطلبة والمعلمين لإصدار البريد المدرسي والإستفادة من تطبيقات Office365 المختلفة المتاحة لوزارة التربية والتعليم.

يجد المعلم اختيارين هم: حساب المعلم وحساب الطالب، قم باختيار الأول

سيتم تحويلك إلى بوابة إنشاء البريد الإلكتروني للطلبة والمعلمين

قم بإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا المدون على البطاقة الشخصية

ثم إدخال كود المعلم.

قم بالضغط على المربع بجانب "أنا لست روبوت".

وستحصل على البريد الموحد للمعلمين.

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قبل غلق التسجيل.. شروط تسجيل ترقيات الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2022

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رابط الاستعلام عن الترقيات في الأكاديمية المهنية للمعلمين لبيان حالة المعلم 2022

 

تسجيل دخول الأكاديمية المهنية للمعلمين 2022

 

1- يقوم المعلم بتسجيل دخول الأكاديمية المهنية للمعلمين عبر موقع ترقية المعلمين academy.emis.gov.eg.

2- يقوم المعلم الراغب في الحصول على الترقية بتسجيل بياناته بالتفصيل عبر الأكاديمية المهنية للمعلمين.

3- يجب إدخال الكود الخاص بالمعلم.

4- يقوم المعلم باختيار حجز دورة جديدة للتدريب والاختبار.

5- يظهر للمعلم اختبار مكون من أربعة أسئلة، وبعد الانتهاء من الاختبار تظهر إفادة بالتدريب الخاصة بالمعلم.

 

شروط ترقيات المعلمين بالأكاديمية المهنية للمعلمين 2022

1- يجب على المرشح للترقية أن يكون منتظم في عمله، وأن يقدم ما يثبت ذلك من المدرسة التي يعمل بها وقسم التعليم.

2- ضرورة أن يكون المعلم في منصبه لمدة 5 أعوام على الأقل اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022، ويعمل في وظيفة تابعة مباشرة للقدرة على الترقي عام 2022.

3- يجب أن يمتلك المرشح للترقية عام 2022، تقرير تقييم أداء بتصنيف أعلى من المتوسط خلال العامين الماضيين.

4- ضرورة تقليص الفترة بين الترقية إلى منصب تدريسي أو ما يعادله، إلى سنة واحدة لحاملي درجة الماجستير أو سنتين للحصول على درجة الدكتوراة، وتأكيد دخول مسئولي الحكومة الإلكترونية بالإدارات التعليمية، على بوابة مركز المعلومات التابع لوزارة التربية والتعليم، لمراجعة بيانات شاغلى وظائف المعلمين.

5- على الإدارات التعليمية ومديري المدارس ضرورة التأكد من استيفاء توقيع كافة شاغلي وظائف المعلمين أو ما يعادلها بالعلم على بدء إجراءات الترشح اللازمة للترقي.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل مهرجان القلعة

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