رابط موقع وزارة الداخلية| التقديم لكلية الشرطة 2022 بعد مد المهلة

يتصدر البحث عن رابط موقع وزارة الداخلية للتقديم بكلية الشرطة 2022 محركات البحث في الساعات الأولى من اليوم بعد مد المهلة للتقديم لخريجي الكليات والحاصلين على المؤهلات الجامعية الراغبين للتقديم في أكاديمية الشرطة 2022.

موعد انتهاء مدة التقدم للإلتحاق بكلية الشرطة بالنسبة للطلبة الحاصلين على المؤهلات الجامعية

وفي بيان صادر عن أكاديمية الشرطة صباح اليوم، الأحد، الموافق 4 سبتمبر 2022، أنه في إطار حرص وزارة الداخلية على اعتماد كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على الطلبة المتقدمين للإلتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسى(2022/ 2023م) تقرر مد موعد التقدم للالتحاق بكلية الشرطة بالنسبة للطلبة الحاصلين على المؤهلات الجامعية (لمدة أسبوع) ليكون حتى يوم الخميس الموافق 22/9/2022.. بدلاً من يوم الخميس الموافق 15/9/2022 .

موعد انتهاء مدة التقديم للإلتحاق بكلية الشرطة للحاصلين على الثانوية العامة 2022

وأغلق باب التقديم لكلية الشرطة 2022 الأربعاء الماضي الموافق 31 أغسطس 2022 أمام كل من الطلاب الحاصلين على شهادات الثانوية العامة أو ما يعادلها أو الثانوية الأزهرية ، وفقًا للمواعيد الرسمية التي تم الإعلان عنها، لذا تستعرض رابط تقديم كلية الشرطة 2022 عبر موقع وزارة الداخلية الرسمي وحاليًا يتابع الطلاب نتيجة الاختبارات التي خضعوا لها الفترة الماضية.

رابط موقع وزارة الداخلية 2022

رابط تقديم كلية الشرطة 2022 من خلال موقع وزارة الداخلية الرسمي

ويستطيع كافة الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة 2022 التقديم من خلال رابط موقع وزارة الداخلية حيث يتوفر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية 24 ساعة، التي أعلنت في بيان لها سابق، أن التقديم لهذا العام سوف يكون إلكترونيًا لأول مرة، ويمكن للجميع التقديم من خلال فتح الموقع الرسمي لوزارة الداخلية ثم اختيار «الالتحاق بأكاديمية الشرطة».

رابط موقع وزارة الداخلية

ويمكن الوصول إلي رابط موقع وزارة الداخلية من خلال الضغط على هذا الرابط.

آخر موعد لتقديم كلية الشرطة ضباط متخصصين 2022

وأكدت وزارة الداخلية في بيان لها سابق، أن الحاصلين على المؤهلات الجامعية للعام الجاري 2022 متاح لهم التقديم للالتحاق بكلية الشرطة حتى يوم الخميس الموافق 15 من شهر سبتمبر القادم وتم مده صباح اليوم فترة اسبوع ليكون 22 سبتمبر 2022 .

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أيضًا أن إعلان نتائج اختبارات كلية الشرطة 2022 من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، كذلك نفس الأمر مع الإعلان عن مواعيد الاختبارات، بهدف التيسير على كل من المتقدمين وأولياء أمورهم في متابعة النتائج بالكامل وتوفير الوقت والمجهود بدلا من السفر إلى القاهرة من أجل التعرف على هذه النتائج من خلال مقر أكاديمية الشرطة.

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كما تقرر السماح للمتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة من الحاصلين على هذه المؤهلات بتقديم (شهادة مؤقتة – إفادة) بالحصول على المؤهل الجامعى ، وذلك لحين إستخراج أصل شهادة التخرج .. مع مراعاة عدم السماح لهم بالمثول أمام لجنة اختيار الطلبة الجدد "الهيئة" إلا عقب تقديم أصل الشهادة.