السبت 27 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

بالرابط المباشر.. الاستعلام عن نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2022 بالرقم القومي

الشرطة
الشرطة
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الالتحاق بكلية الشرطة حلم من أحلام فئة عريضة من الشباب والفتيات ويتجدد كل عام مع تخرج الدفعة الجديدة من الثانوية العامة وخلال هذه الأيام يبحث الآلاف من خريجي الثانوية العامة لعام 2022، عن رابط الاستعلام عن نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2022 بالرقم القومي للالتحاق بكلية الشرطة، ويحاولون الاستعلام عن تفاصيل نتيجة اختباراتهم عن طريق البوابة الإلكترونية.

الاستعلام عن نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2022 بالرقم القومي 2022

وتيسيرًا على آلاف الطلاب المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة من جميع المحافظات، أتاحت أكاديمية الشرطة الاستعلام عن نتيجة اختبارات كلية الشرطة بالرقم القومي ورقم الملف للمتقدمين من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والمؤهلات العليا.

الاستعلام عن نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2022 بالرقم القومي ورقم الملف

رابط الاستعلام عن نتيجة اختبارات كلية الشرطة بالرقم القومي ورقم الملف

رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2022 بالرقم القومي

تنسيق كلية الشرطة 2022.. خطوات التقديم للالتحاق بأكاديمية الشرطة

الاستعلام عن نتيجة اختبارات كلية الشرطة

وفي السطور الآتية "الدستور” تنشر رابط نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2022 للاستعلام بالرقم القومي ورقم الملف فقط لمساعدة الطلاب المتقدمين عبر التقرير التالي..

 

رابط نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2022

ومن خلال عدد من الخطوات يمكن للطلاب إتمام عملية الاستعلام عن نتيجة اختبارات كلية الشرطة  ويجب اتباعها كاللآتي:

  • الدخول على موقع أكاديمية الشرطة على الرابط من هنــــــــــــــا 
  • عند فتح باب الاستعلام عن نتائج الاختبارات ستظهر نافذة بالموقع لهذا الغرض.
  • قم بإدخال الرقم القومي ورقم الملف ثم اضغط على البحث.
  • ستظهر لك نتيجة الاختبار الأخير الذي قمت بتأديته وموعد الاختبار التالي في حالة الاجتياز.

 

رابط الاستعلام عن نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2022

 

ويتصدر رابط الاستعلام عن نتيجة اختبارات كلية الشرطة محركات البحث حيث يحرص العديد من الطلبة والطالبات، على الحصول على رابط الاستعلام عن نتيجة اختبارات كلية الشرطة.

 

ويخضع الطلاب المتقدمين ممن استوفوا الشروط المعلنة وقاموا بتقديم المستندات المطلوبة لاستكمال ملف الاختبارات على أن تعلن النتائج النهائية للقبول قبل نهاية ديسمبر المقبل كما في العام الماضي.

 

نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2022 بالرقم القومي ورقم الملف

وحسب اعلان أكاديمية الشرطة هناك ما يزيد عن 60 ألف طالب تقدموا للقبول بكلية الشرطة للعام 2022، بنسبة 10% من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة على مستوى الجمهورية.

 

ويخوض المتقدمون ممن يوافقون الشروط المعلنة وقاموا باستيفاء المستندات المطلوبة لاستكمال الاختبارات على أن تعلن النتائج النهائية للقبول قبل نهاية ديسمبر المقبل.

 

موقع إلكتروني لأكاديمية للاستعلام عن اختبارات الشرطة 2022

وقد اعتمدت وزارة الداخلية نظاما إلكترونيا لتنظيم إجراءات اختبارات القبول بكلية الشرطة، حيث يتقدم الطالب بالبيانات الأساسية على الموقع الإلكتروني ثم يحدد له موعد سحب الملف.

 

وبعد إكمال الملف يتم إظهار مواعيد الاختبارات المتتابعة على نفس الموقع الإلكتروني، علمًا بأن عدم اجتياز أي اختبار يعني عدم أحقية المتقدم في دخول الاختبار الذي يليه.

 

نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2022

 

وعقب كل اختبار يتابع الطلاب الموقع الإلكتروني طوال فترة التقديم للتعرف على نتيجة اختبارات كلية الشرطة سواء السمات أو الطبية أو الرياضية أو كشف الهيئة.

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الاستعلام عن نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2022 بالرقم القومي ورقم الملف

رئيس التحرير

وائل لطفي

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