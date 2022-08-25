الخميس 25 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

رابط الاستعلام عن نتيجة اختبارات كلية الشرطة بالرقم القومي ورقم الملف

الشرطة
الشرطة
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خلال هذه الأيام يترقب آلاف الشباب والفتيات نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2022 المصرية وذلك بعد أن أعلنت أنها تتيح الاستعلام عن نتيجة اختبارات كلية الشرطة بالرقم القومي ورقم الملف للمتقدمين من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والمؤهلات العليا لهذا العام.

نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2022

وسنتطرق في السطور التالية إلى خطوات الاستعلام عن نتيجة اختبارات كلية الشرطة بالرقم القومي، حتى تتعرف عليها ويسهل على الطالب مهمة الحصول على النتيجة بسهولة ويسر.

رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2022 بالرقم القومي

رابط موقع التقديم لكلية الشرطة 2022.. تفاصيل

وتيسيرًا على الطلاب وأولياء الأمور قد اعتمدت وزارة الداخلية هذا العام نظامًا إلكترونيا لتنظيم إجراءات اختبارات القبول بكلية الشرطة، حيث يتقدم الطالب بالبيانات الأساسية على الموقع الإلكتروني ثم يحدد له موعد سحب الملف. 

متابعة اختبارات كلية الشرطة عبر الموقع الإلكتروني

وبعد إكمال الملف يتم إظهار مواعيد الاختبارات المتتابعة على نفس الموقع الإلكتروني، علمًا بأن عدم اجتياز أي اختبار يعني عدم أحقية المتقدم في دخول الذي يليه.

ويتابع الطلاب الموقع الإلكتروني طوال فترة التقديم للتعرف على نتيجة اختبارات كلية الشرطة سواء السمات أو الطبية أو الرياضية أو كشف الهيئة، وينشر «الدستور» الرابط الرسمي للاستعلام بالرقم القومي ورقم الملف فقط ضمن الخدمات التي يقدمها للقراء.

 

نتيجة اختبارات كلية الشرطة بالرقم القومي ورقم الملف

 وقد أوضحت أكاديمية الشرطة في بيان سابق لها أنه تقدم ما يتخطى 60 ألف للقبول بكلية الشرطة للعام الحالي 2022، وهو رقم كبير يوازي نسبة 10% من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة على مستوى الجمهورية.

ويخوض المتقدمين ممن يوافقون الشروط المعلنة وقاموا باستيفاء المستندات المطلوبة لاستكمال الملف الاختبارات على أن تعلن النتائج النهائية للقبول قبل نهاية ديسمبر المقبل كما في العام الماضي 2021

خطوات الاستعلام عن نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2022

ويمكن الاستعلام عن نتيجة اختبارات كلية الشرطة من خلال اتباع الخطوات التالية:

 

  • الدخول على موقع أكاديمية الشرطة على  الرابط من هنا.
  • عند فتح باب الاستعلام عن نتائج الاختبارات ستظهر نافذة بالموقع لهذا الغرض خصيصًا.
  • قم بإدخال الرقم القومي ورقم الملف ثم اضغط على البحث.
  • ستظهر لك نتيجة الاختبار الأخير الذي قمت بتأديته وموعد الاختبار التالي في حالة الاجتياز.
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رئيس التحرير

وائل لطفي

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