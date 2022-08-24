الأربعاء 24 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
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مصر

رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2022 بالرقم القومي

كلية الشرطة
كلية الشرطة
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تقدم الآلاف من خريجي الثانوية العامة لعام 2022، للالتحاق بكلية الشرطة، ويحاولون الاستعلام عن نتيجة اختباراتهم عن طريق البوابة الالكترونية، وهذا العام تتيح أكاديمية الشرطة الاستعلام عن نتيجة اختبارات كلية الشرطة بالرقم القومي ورقم الملف للمتقدمين من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والمؤهلات العليا.

موقع إلكتروني لأكاديمية للاستعلام عن اختبارات الشرطة 2022

واعتمدت وزارة الداخلية نظاما إلكترونيا لتنظيم إجراءات اختبارات القبول بكلية الشرطة، حيث يتقدم الطالب بالبيانات الأساسية على الموقع الإلكتروني ثم يحدد له موعد سحب الملف.

رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2022

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وبعد إكمال الملف يتم إظهار مواعيد الاختبارات المتتابعة على نفس الموقع الإلكتروني، علمًا بأن عدم اجتياز أي اختبار يعني عدم أحقية المتقدم في دخول الاختبار الذي يليه.

نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2022

ويتابع الطلاب الموقع الإلكتروني طوال فترة التقديم للتعرف على نتيجة اختبارات كلية الشرطة سواء السمات أو الطبية أو الرياضية أو كشف الهيئة.

وينشر «الدستور» الرابط الرسمي للاستعلام بالرقم القومي ورقم الملف فقط لمساعدة الطلاب المتقدمين. 

نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2022 بالرقم القومي ورقم الملف

الجدير بالذكر أن ما يزيد عن 60 ألف طالب تقدموا للقبول بكلية الشرطة للعام 2022، وهو رقم كبير يوازي نسبة 10% من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة على مستوى الجمهورية.

ويخوض المتقدمين ممن يوافقون الشروط المعلنة وقاموا باستيفاء المستندات المطلوبة لاستكمال الملف الاختبارات على أن تعلن النتائج النهائية للقبول قبل نهاية ديسمبر المقبل.

خطوات نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2022 بالرقم القومي

ويمكن إتمام عملية الاستعلام عن نتيجة اختبارات كلية الشرطة من خلال اتباع الخطوات التالية:

  • الدخول على موقع أكاديمية الشرطة على الرابط من هنا.
  • عند فتح باب الاستعلام عن نتائج الاختبارات ستظهر نافذة بالموقع لهذا الغرض خصيصا.
  • قم بإدخال الرقم القومي ورقم الملف ثم اضغط على البحث.
  • ستظهر لك نتيجة الاختبار الأخير الذي قمت بتأديته وموعد الاختبار التالي في حالة الاجتياز.

رابط الاستعلام عن نتيجة اختبارات كلية الشرطة

ويحرص العديد من الطلبة والطالبات، على الحصول على رابط الاستعلام عن نتيجة اختبارات كلية الشرطة، والذى يمكنك الوصول إليه من الضغط هنـــــــــــــــــا.

ويخضع الطلاب المتقدمين ممن استوفوا الشروط المعلنة وقاموا بتقديم المستندات المطلوبة لاستكمال ملف الاختبارات على أن تعلن النتائج النهائية للقبول قبل نهاية ديسمبر المقبل كما في العام الماضي.

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