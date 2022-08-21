الأحد 21 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2022

كلية الشرطة
كلية الشرطة
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خلال هذه الأيام يكثف البحث عن رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2022 بعدما أتاحت وزارة الداخلية المصرية للطلاب خريجي الثانوية العامة والأزهرية التسجيل بكلية الشرطة 2022 للالتحاق بها وهو ما يتزاحم عليه آلاف الطلاب والطالبات من مختلف محافظات مصر.

وفي بيان وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة قد اشترطت الوزارة قبول دفعة جديدة في كلية الشرطة من الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية الحاصلين على 65%، كحد أدنى.

رابط التسجيل بكلية الشرطة 2022

 وفي البيان أوضحت وزارة الداخلية عدد من الخطوات عليها اتباعها للتسجيل والتقديم في كلية الشرطة  وهي في السطور الأتية:

تنسيق كلية الشرطة 2022.. خطوات التقديم للالتحاق بأكاديمية الشرطة

«عايز تبقى ظابط».. تعرف على خطوات التقديم في كلية الشرطة 2022

التقديم في اختبارات كلية الشرطة 2022

الخطوات الواجب على الطالب اتباعها للتسجيل في كلية الشرطة 2022.

 

  • 1- تسجيل طلب الالتحاق عن طريق الدخول لموقع وزارة الداخلية

2- الضغط على خيار الخدمات الإلكترونية واختيار على أيقونة "الالتحاق بأكاديمية الشرطة".

3- تسجيل البيانات الشخصية: الاسم رباعياً والرقم القومي ورقم الجلوس.

وكشفت وزارة الداخلية المصرية في بيان رسمي وتفصيلي عن شروط ومواعيد التقديم وأنواع الاختبارات التي سيخضع لها المتقدمون من الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة الثانوية الأزهرية وكذلك في قسم الضباط المتخصصين.

 

اختبارات كلية الشرطة 2022

  1. اختبار القُدرات وتتضمن الاتي:

اختبار مبدئي وموضوعي ومكتوب لقياس مستوى ثقافة الطالب ومعلوماته العامة.

2- اختبار المقاس والقوام: ويشمل قياس طول وعرض صدر الطالب للمتقدمين لقسم الضباط المتخصصين للتأكُد من استيفائه للمقاييس المطلوبة.

3- الكشف النفسي: مجموعة من القياسات النفسية، ولا يحق للراسب الإعادة في هذا الاختبار.

4- الاختبار الرياضي: يؤدي الطالب الاختبار الرياضي في عدد من التمرينات الرياضية ويكون للطالب حق الإعادة لمرة واحدة في حالة رسوبه.

5- كشف السمات: في حالة اجتياز الطالب الاختبار الرياضي يخضع لبطارية اختبار السمات لقياس القدرات العقلية والسمات الشخصية والميول المهنية ولا يحق للراسب الإعادة في هذا الاختبار.

6- اختبار الكشف الطبي ويضم مجموعة من الكشوف على المتقدم.

7- لجنة الاختيار «الهيئة» عقب اجتياز الطالب لجميع الاختبارات السابقة بنجاح، يمثُل أمام اللجنة المُشكلة للاختيار والتي تقوم بتطبيق معايير المفاضلة المنصوص عليها بقانون إنشاء أكاديمية الشرطة ولائحتها الداخلية بهدف انتقاء أفضل العناصر.

8-الكشف الطبي المتقدم يمثل الطالب أمام لجنة طبية لإجراء اختبارات طبية متقدمة على النحو التالي: موجات صوتية على "القلب - البطن" رسم مخ كهربائي مقياس سمع تقليدي فحص نسبة السكر بالدم "صائم - مفطر" وظائف الكبد والكليتين الكشف عن العقاقير والمواد المخدرة.

رابط التقديم للالتحاق بكلية الشرطة 2022

التقديم وبدأ من 1 أغسطس الجاري وانتهى 18 أغسطس، للحاصلين على المؤهلات الجامعية العام الماضي 2021 وينتظر الطلاب رابط التقديم للالتحاق بكلية الشرطة 2022 عبر الرابط التالي.

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وائل لطفي

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