رابط تقديم كلية الشرطة 2022 وآخر موعد للتقديم

ينتهي غدًا الأربعاء تقديم كلية الشرطة للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، وتعد كليت الشرطة من الكليات التي تتطلب اجتياز عدة اختبارات قبل الالتحاق بها للتأكد من لياقة المتقدمين نفسيًأ وبدنيًا، ويبحث الكثير من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة عن رابط تقديم كلية الشرطة وآخر موعد للتقديم ، مع اقتراب المهلة التي حددتها وزارة الداخلية للتقديم.

رابط تقديم كلية الشرطة 2022

يمكن للطلاب الراغبين في تقديم كلية الشرطة والذي سينتهي غدًا الأربعاء الدخول عبر هذا الرابط هنا، ثم اختيار الخدمات الإلكترونية، اختيار «الالتحاق بأكاديمية الشرطة، اختيار إنشاء حساب جديد وملئ البيانات، ويتم تفعيل الحساب بعد ساعة من التسجيل».

وكانت وزارة الداخلية قد أكدت في بيان لها سابق، أن الحاصلين على المؤهلات الجامعية للعام الجاري 2022 متاح لهم التقديم للالتحاق بكلية الشرطة حتى يوم الخميس الموافق 15 من شهر سبتمبر القادم.

ومن خلال رابط تقديم كلية الشرطة يتم الإعلان عن نتائج اختبارات كلية الشرطة 2022 حسب بيان وزارة الداخلية والذي يشمل أيضًا مواعيد الاختبارات، بهدف التيسير على كل من المتقدمين وأولياء أمورهم في متابعة النتائج بالكامل وتوفير الوقت والمجهود بدلا من السفر إلى القاهرة من أجل التعرف على هذه النتائج من خلال مقر أكاديمية الشرطة.

شروط الالتحاق بكلية الشرطة 2022

تشترط كلية الشرطة أن يكون الطالب مصري الجنسية، أن يتمتع الأبوان بالجنسية المصرية عن غير طريق التجنس، أن يكون الطالب محمود السيرة وحسن السمعة ليتمكن من الالتحاق بكلية الشرطة، ألا يكون قد سبق الحكم على المتقدم بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحريات في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ألا يكون قد سبق للمتقدم الفصل من خدمة الحكومة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، اجتياز المتقدم الكشف الطبي بنجاح، ألا يكون المتقدم متزوجا خلال قيده بكلية الشرطة.

تنسيق كلية الشرطة 2022

تم تحديد الحد الأدنى للقبول بكلية الشرطة، وهو لم يختلف عن العام الماضي، حيث تم تحديد 65 بالمئة كحد أدنى للتقديم للحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات الأخرى، وقد تم تخفيض مجموع أو نسبة القبول العام الماضي بسبب انخفاض معدلات الطلاب ودرجاتهم في نظام الثانوية العامة الجديدة.