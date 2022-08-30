تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 وفروع مكاتب التنسيق بالمحافظات

يبحث الطلاب وأولياء أمورهم عن تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 بعد أن انتهت أمس الاثنين، امتحانات الدور الثاني للطلاب الذين لم يجتازوا امتحانات الثانوية الأزهرية في الدور الأول، ومع اختلاف توجهات الأزهر الشريف في إعلان تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 عن اتجاهات وزارة التربية والتعليم في إعلان تنسيق الثانوية العامة ، فإن تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 لم يبدأ بعد رغم أن تنسيق الثانوية العامة الآن في مرحلته الثالثة.

وتعر ض الدستور في السطور التالية تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 وموعد بدايته.

تنسيق الثانوية الأزهرية 2022

يقوم الأزهر الشريف بإعلان تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 بعد انتهاء امتحانات الدور الثاني والتي بدأت في 10 أغسطس الجاري وانتهت أمس الاثنين وبدأت عمليات التصحيح والتدقيق للنتيجة وبعد إعلانها سيتم إعلان تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 ليبأ الطلاب في كتابة رغباتهم في المكاتب التي يحددها الأزهر الشريف .

وكان طلاب الثانوية الأزهرية الذين نجحوا في الدور الأول قد بدأوا في تجسيل رغباتهم للالتحاق بالكليات التي يرغبون فيها الإسبوع الماضي حيث أعلن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب، بدء تسجيل رغبات طلاب جامعة الأزهر إلكترونيًّا من الناجحين في الدور الأول في الشهادة الثانوية الأزهرية بأقسامها المختلفة (علمي- أدبي- الشعبة الإسلامية) بجامعة الأزهر.

تسجيل رغبات الثانوية الأزهرية

يستطيع طلاب الدور الثاني بعد ظهور نتيجة الامتحانات تسجيل رغباتهم كما حدث مع طلاب الدور الأول، وباتباع نفس الخطوات من خلال موقع التنسيق الالكتروني، فيستطيع طلاب الثانوية الأزهرية الدخول عبر الرابط التالي https://tansik.digital.gov.eg ، ثم قم بكتابة رقم الجلوس والرقم السري المتواجد استمارة النجاح، ستجد رقم تأكيدي ظاهر أمامك في الصورة المستطيلة قم بكتابته.

النقر على أيقونة التالي، سوف تظهر لك جميع بياناتك قم بالنقر على رابط اضغط هنا لتسجيل رغباتك، قم بتسجيل رغبات الثانوية الأزهرية للتنسيق، بعد مراجعة الرغبات قم بالنقر على أيقونة إرسال.

مكاتب تنسيق الثانوية الأزهرية

تنتشر مكاتب تنسيق الثانوية الأزهرية في 3 محافظات وهي القاهرة وبها المكتب الرئيسي، ومكتب طنطا في كلية الشريعة والقانون بطنطا، ومكتب أسيوط بالأمانة العامة بأسيوط .