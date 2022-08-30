الثلاثاء 30 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

الدين لله

تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 وفروع مكاتب التنسيق بالمحافظات

جريدة الدستور
ads

يبحث الطلاب وأولياء أمورهم عن تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 بعد أن انتهت أمس الاثنين، امتحانات الدور الثاني للطلاب الذين لم يجتازوا امتحانات الثانوية الأزهرية في الدور الأول، ومع اختلاف توجهات الأزهر الشريف في إعلان تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 عن اتجاهات وزارة التربية والتعليم في إعلان  تنسيق الثانوية العامة ، فإن تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 لم يبدأ بعد رغم أن تنسيق الثانوية العامة الآن في مرحلته الثالثة.

وتعر ض الدستور في السطور التالية تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 وموعد بدايته.

تنسيق الثانوية الأزهرية 2022

يقوم الأزهر الشريف بإعلان تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 بعد انتهاء امتحانات الدور الثاني والتي بدأت في 10 أغسطس الجاري وانتهت أمس الاثنين وبدأت عمليات التصحيح والتدقيق للنتيجة وبعد إعلانها سيتم إعلان تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 ليبأ الطلاب في كتابة رغباتهم في المكاتب التي يحددها الأزهر الشريف .

txt

رابط بوابة الازهر الالكترونية نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الدور الثاني

txt

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لنتائج امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2022

وكان طلاب الثانوية الأزهرية الذين نجحوا في الدور الأول قد بدأوا في تجسيل رغباتهم للالتحاق بالكليات التي يرغبون فيها الإسبوع الماضي حيث  أعلن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب، بدء تسجيل رغبات طلاب جامعة الأزهر إلكترونيًّا من الناجحين في الدور الأول في الشهادة الثانوية الأزهرية بأقسامها المختلفة (علمي- أدبي- الشعبة الإسلامية) بجامعة الأزهر.

تسجيل رغبات الثانوية الأزهرية 

يستطيع طلاب الدور الثاني بعد ظهور نتيجة الامتحانات تسجيل رغباتهم كما حدث مع طلاب الدور الأول، وباتباع نفس الخطوات من خلال موقع التنسيق الالكتروني، فيستطيع طلاب الثانوية الأزهرية الدخول عبر الرابط التالي https://tansik.digital.gov.eg ، ثم قم بكتابة رقم الجلوس والرقم السري المتواجد استمارة النجاح، ستجد رقم تأكيدي ظاهر أمامك في الصورة المستطيلة قم بكتابته.

النقر على أيقونة التالي، سوف تظهر لك جميع بياناتك قم بالنقر على رابط اضغط هنا لتسجيل رغباتك، قم بتسجيل رغبات الثانوية الأزهرية للتنسيق، بعد مراجعة الرغبات قم بالنقر على أيقونة إرسال.

مكاتب تنسيق الثانوية الأزهرية 

تنتشر مكاتب تنسيق الثانوية الأزهرية في 3 محافظات وهي القاهرة وبها المكتب الرئيسي، ومكتب طنطا في كلية الشريعة والقانون بطنطا، ومكتب أسيوط بالأمانة العامة بأسيوط .

تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 تسجيل رغبات الثانوية الازهرية مكاتب تنسيق الثانوية الأزهرية طلاب الدور الثاني موقع التنسيق الالكتروني الثانوية الأزهرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حتى لا نحلب ثيراننا!

الأكثر قراءة

بمراتب الجيران.. «خليل» أنقذ أطفاله الستة فى حريق «الهانوفيل» ومات مع زوجته

بالأسماء.. مجلس الدولة يعتمد الحركة القضائية لعام 2022- 2023 (خاص)

العقاقير فى دائرة الاتهام.. «مقتل السندريلا» يتصدر الترند مجددا

أصغرهم 7 أشهر.. ننشر صور أسرة واقعة حريق شقة الإسكندرية

توريد أكثر من 630 ألفا و35 طنا من القمح لصوامع وشون الشرقية

السعودية تدعو القوى السياسية العراقية للوقوف صفا واحدا وحفظ مقدرات البلاد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ردا على د.عمرو هاشم ربيع: لا عودة أو اعتراف أو تعايش لمصر مع الإرهاب دعويا كان أم سياسيا!

أميرة عبد الكريم

متلازمة المطبخ من هنا

جلال حمام

لا أحد يستطيع خداع المصريين

د. القس صفوت البياضى

مفاتيح ثلاثية لانتقاء الكلمة

محمد رفعت

اسمه فن العلاقات العامة!

جمال رشدي

بابا الكنيسة.. والوطن

أحمد سعد زايد

لعبة الزواج الشفهى

منى رجب

حتى لا تتغير الأخلاق فى بلدنا

صور

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري

نجوم الفن والإعلام فى حفل ياسين التهامى بالقلعة «صور»

احتفالات لاعبى الزمالك بدرع الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 25 فلسطينيا بالرصاص الحى والمعدنى خلال مواجهات مع الاحتلال

المستديرة العبرية.. قصة الفريق الإسرائيلى "هبوعيل القدس" بين الكرة والسياسة

فلسطين تحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية المباشرة عن حملات التهويد في القدس