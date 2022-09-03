السبت 03 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

تفحم سيارة بمنطقة السيدة نفيسة دون إصابات

تفحم سيارة
تفحم سيارة
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التهمت النيران سيارة في منطقة السيدة نفيسة دون وقوع إصابات، وتمكن الأهالى  ورجال الحماية المدنية من إخماد الحريق.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب حريق بسيارة بمنطقة السيدة نفيسة، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـسيارة إطفاء لمكان الحريق.

وتمكن الأهالى ورجال الحماية المدنية من إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات.

 بالفحص تبين تفحم السيارة بالكامل وجار تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

منطقة السيدة نفيسة الحماية المدنية حريق

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وائل لطفي

زوبعة فى فنجان!

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