تجديد حبس 5 أشخاص لحيازتهم مواد مخدرة داخل عشة بالشرقية

قررت غرفة المشورة بمحكمة مستأنف الزقازيق، تجديد حبس 5 أشخاص، ضبط بحوزتهم كمية من المواد المخدر داخل إحدى العشش الزراعية، ناحية قرية طحلة بردين دائرة مركز الزقازيق، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وصدر القرار برئاسة المستشار الدكتور عمرو الليثي، وعضوية كل من المستشارين محمد فتحى، ومصطفى شديد، وأحمد زيدان، وبحضور حاتم رشاد وكيل النيابة، وأمانة سر حمدى طه.

وتعود أحداث القضية عندما ألقى معاونى مباحث مركز الزقازيق القبض على كل من "طارق. م" و"أمير. م" و"هانى. م" و"يونس. م" و"أشرف ج"، أثناء تواجدهم داخل عشة بالزراعات ناحية قرية طحلة بردين، دائرة مركز الزقازيق، بحوزتهم كمية من المواد المخدرة وسلاح أبيض تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وإحالتهم للنيابة العامة بمركز الزقازيق التى قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.