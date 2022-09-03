موقع التنسيق الإلكترونى.. طريقة تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة 2022 المرحلة الثالثة

يبدأ اليوم السبت 3/9/2022 تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة 2022 المرحلة الثالثة عبر موقع التنسيق الإلكتروني بوابة الحكومة المصرية للطلاب الناجحين في الدور الثاني لامتحانات الصف الثالث الثانوي 2022 .

موقع التنسيق الإلكتروني بوابة الحكومة المصرية

ويستقبل موقع التنسيق الإلكتروني بوابة مصر الرقمية بوابة الحكومة المصرية تسجيل رغبات المرحلة الثالثة والأخيرة لطلاب الثانوية العامة الدور الثاني 2022 بداية من السبت الموافق 3 سبتمير وحتى الأربعاء 7 سبتمبر 2022 بحد أدني 205 درجات للشعبتين العلمي والأدبي لطلاب الصف الثالث الثانوي 2022 .

ويمكن لطلاب الثانوية العامة الدور الثاني الاستعلام عن نتيجة ثانوية عامة دور ثان من هنــــــــــا .

طريقة تسجيل الرغبات.. موقع التنسيق الإلكتروني

أولا: الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هـنــا

ثانيا: إدخال رقم الجلوس والرقم السري وكذا الرقم التأكيدي

ثالثا: ستظهر بيانات الطالب

رابعا: الضغط على الخطوة التالية للتأكد من بياناتك

ملحوظة.. في حالة وجود خطأ غير قابل للتعديل يتم الاتصال فورا برقم 19468.

واخيرا: تظهر شاشة اختيار وتعديل الرغبات التي تحتوي على 75 رغبة

تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثالثة 2021

تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثالثة 2021 علمي

آداب بني سويف 245.5

تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية 245.0

الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات علوم 245.0

آداب أسوان 245.0

آداب دمياط 245.0

حقوق حلوان 245.0

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية 245.0

حقوق المنصورة 244.0

آداب بنات عين شمس 244.0

دار العلوم انتساب موجه المنيا 244.0

الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات رياضة 244.0

آداب انتساب موجه الإسكندرية 244.0

ك.ت. فني رى وصرف ومساحه قنا 244.0

حقوق طنطا 243.5

عالي إدارة وتكنولوجيا ش علوم حاسب كفر الشيخ رياضة 243.0

أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم 243.0

تربية المنيا رياضة 243.0

حقوق بنها 243.0

آداب انتساب موجه الزقازيق 243.0

آداب المنيا 243.0

آداب انتساب موجه المنصورة 242.0

تربية نوعية القاهرة 242.0

أقتصاد منزلى بنات عين شمس 242.0

تربية (طفولة) سوهاج 242.0

آداب أسيوط 242.0

ك.ت. فني رى وصرف ومساحه المطرية 242.0

آداب الوادي الجديد 241.0

حقوق المنوفية بشبين الكوم 241.0

آداب انتساب موجه القاهرة 240.0

آداب انتساب موجه بنها 240.0

آداب سوهاج 240.0

دار العلوم انتساب موجه أسوان 240.0

حقوق مدينة السادات 239.0

حقوق كفرالشيخ 239.0

آداب انتساب موجه عين شمس 237.0

العالي لنظم الحاسب ونظم المعلومات 6 اكتوبر 237.0

حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 237.0

العالي الدولى للغات والترجمة تجمع خامس 236.0

تربية جنوب الوادي رياضة 236.0

حقوق انتساب موجه بني سويف 236.0

حقوق انتساب موجه القاهرة 236.0

آداب انتساب موجه دمنهور 236.0

تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية 235.5

تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 235.0

تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 235.0

حقوق انتساب موجه الزقازيق 235.0

آداب انتساب موجه طنطا 235.0

تربية السويس رياضة 235.0

تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر 235.0

حقوق انتساب موجه أسوان 234.5

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا 234.0

آداب انتساب موجه حلوان 234.0

حقوق انتساب موجه الإسكندرية 234.0

حقوق انتساب موجه أسيوط 234.0

حقوق انتساب موجه عين شمس 233.0

آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 233.0

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية 233.0

أقتصاد منزلى حلوان 233.0

تربية نوعية عين شمس 233.0

تربية قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 233.0

آداب انتساب موجه كفر الشيخ 233.0

تربية كفر الشيخ رياضة 232.5

آداب انتساب موجه الفيوم 232.0

تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثالثة 2021 ادبي

العالي الدولى للغات والترجمة تجمع خامس 236.0

الفني التجارى باسيوط 236.0

تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية 235.0

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة 235.0

العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير 235.0

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات) 235.0

تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد 235.0

الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية 235.0

تربية رياضية بنين مطروح 234.0

العالي للإعلام وفنون الاتصال 6 اكتوبر 234.0

معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الإدارية 234.0

تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر 234.0

الفني التجارى بسوهاج 234.0

تربية نوعية فنية الزقازيق 234.0

مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة 233.0

العالي حاسبات ونظم تجمع أول 233.0

العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية 233.0