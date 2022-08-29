يبحث الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة عن مصاريف الجامعات الخاصة 2022، في الوقت الذي يستمر فيه الطلاب في كتابة رغباتهم للالتحاق الجامعات سواء الجامعات الحكومية أو الجامعات الخاصة.

وكانت وزارة التعليم العالي قد أعلنت عن قائمة الجامعات الخاصة المعتمدة في مصر حتى لا يقع الطلاب فريسة للجامعات غير المعتمدة، والتي لا يعد بشهادتها سواء داخل مصر أو خارجها.

وتعرض «الدستور» في التقرير التالي مصاريف الجامعات الخاصة 2022.

مصاريف الجامعات الخاصة 2022.. جامعة الجلالة

مصاريف كلية الطب: 105 ألف جنيه. كلية طب الأسنان: 79 ألف جنيه. كلية التمريض: 31 ألف جنيه. كلية الصيدلة: 85 ألف جنيه. كلية العلاج الطبيعي: 63 ألف جنيه. كلية علوم الإدارة برنامج (إدارة الأعمال- درجة مزدوجة GU_ASU- ، التسويق- درجة مزدوجة GU_ASU- ، نظم المعلومات الحاسوبية- درجة مزدوجة GU_ASU): 160.000 جنيه. كلية العلوم الإدارية (برنامج إدارة اللوجستيات وسلسلة التوريد): 64,000 جنيه. كلية العلوم الإدارية (برنامج الاقتصاد والعلوم السياسية): 46,000 جنيه. كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية (برنامج تكنولوجيا طب الأسنان التعويضي- برنامج تكنولوجيا الأجهزة التعويضية- برنامج تكنولوجيا الأشعة والتصوير الطبي- برنامج تكنولوجيا المختبرات الطبية) 39,000 جنيه. كلية الهندسة المعمارية (برنامج التصميم المعماري والعمارة الرقمية، برنامج العمارة البيئية وتكنولوجيا البناء): 69,000 جنيه.

مصاريف الجامعات الخاصة 2022.. جامعة الملك سلمان

زراعات صحراوية 43000 جنيه. علوم أساسية ( تكنولوجيا حيوية- كيمياء البترول) بـ48000 جنيه. برنامج الفنون والتصميم 49000. السياحة والضيافة للطلاب المصريين 40000. علوم وهندسة الحاسب 69000. كلية صيدلة 85000 جنيه. مصروفات كلية الطب 105000 جنيه. طب الأسنان 97000 جنيه.

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

كلية طب الأسنان: 105 آلاف جنيه. كلية الطب البشرى: 130 ألف جنيه. كلية العلاج الطبيعي: 75 ألف جنيه. كلية الصيدلة: 72 ألف جنيه. كلية الهندسة: 55 ألف جنيه. كلية تكنولوجيا المعلومات: 45 ألف جنيه. كلية التكنولوجيا الحيوية: 55 ألف جنيه. كلية التمريض: 36 ألف جنيه. كلية التربية الخاصة: 25 ألف جنيه. كلية الإعلام: 40 ألف جنيه للشعبتين عربي و إنجليزي. كلية اللغات والترجمة: 35 ألف جنيه.

مصاريف الجامعات الخاصة 2022.. جامعة 6 أكتوبر

مصروفات كلية الطب والجراحة: 125 ألف جنيه.

كلية الصيدلة: 85 ألف جنيه لبرنامج «فارم دي» و 95 ألف جنيه الصيدلة الإكلينيكية.

كلية العلاج الطبيعي: 70 ألف جنيه.

مصروفات كلية طب الأسنان: 100 ألف جنيه.

كلية الهندسة: 60 ألف جنيه.

كلية الإعلام وفنون الاتصال: 35 ألف جنيه.

مصروفات كلية الاقتصاد: 40 ألف جنيه للشعبة الإنجليزية و 30 ألف جنيه للشعبة العربية.

كلية التمريض: 25 ألف جنيه.

كلية اللغات والترجمة: 30 ألف جنيه للشعبة الإنجليزية و 25 ألف جنيه للشعبة العربية.

كلية الفنون التطبيقية: 40 ألف جنيه.

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية: 40 ألف جنيه.

كلية السياحة والفنادق: 20 ألف جنيه.