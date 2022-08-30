موعد الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 الدور الثاني

انتهى اليوم طلاب الثانوية العامة 2022 من امتحانات الدور الثاني، ويجري البحث من قبل طلاب الصف الثالث الثانوي عن موعد ظهور نتيجة الدور الثاني 2022 وموعد تنسيق المرحلة الثالثة عبر موقع التنسيق الالكتروني بوابة الحكومة المصرية.

نتيجة الثانوية العامة 2022 الدور الثاني

ومن المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم عن نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي من الرابط التالي g12.emis.gov.eg وسيتم تفعليه وقت ظهور نتيجة الصف الثالث الثانوي الدور الثاني 2022.

وكذلك يشغل موعد تنسيق الثانوية العامة 2022 المرحلة الثالثة بال طلاب الصف الثالث الثانوي، وكذلك معرفة تنسيق الثانوية العامة 2021 ويمكن معرفة كافة التفاصيل من هنا بوابة الحكومة المصرية. تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثالثة 2021 .

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 الدور الثاني

وكان أدى طلاب الثانوية العامة 2022 امتحانات الدور الثاني كالتالي:

يوم السبت 20 أغسطس 2022: اللغة العربية، من 9 إلى 12، والتربية الدينية من 12 إلى 2.

يوم الأحد 21 أغسطس 2022: اللغة الأجنبية الثانية، من 9 إلى 11، والتربية الوطنية، من 11:30 إلى 1.

يوم الإثنين 22 أغسطس 2022: الرياضيات البحتة «الجبر والهندسة الفراغية» لشعبة الرياضيات، من 9 إلى 11.

يوم الثلاثاء 23 أغسطس 2022: الاقتصاد، من 9 إلى 10:30، والإحصاء من 11 إلى 12:30.

يوم الأربعاء 24 أغسطس 2022: الفيزياء لشعبتي العلوم والرياضيات، من 9 إلى 12، والتاريخ للشعبة الأدبية من 9 إلى 12.

يوم الخميس 25 أغسطس 2022: اللغة الأجنبية الأولى، من 9 إلى 12.

يوم السبت 27 أغسطس 2022: الكيمياء لشعبتي العلوم والرياضيات، من 9 إلى 12، والجغرافيا للشعبة الأدبية، من 9 إلى 12.

يوم الأحد 28 أغسطس 2022: الرياضيات التطبيقية «الديناميكا» لشعبة الرياضيات، من 9 إلى 11.

يوم الإثنين 29 أغسطس 2022: الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة العلوم، من 9 إلى 12، وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية من 9 إلى 12، والتفاضل والتكامل لشعبة الرياضيات من 9 إلى 11.

يوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022: الأحياء لشعبة العلوم من 9 إلى 12، والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية من 9 إلى 12، والاستاتيكا لشعبة الرياضيات من 9 إلى 11.