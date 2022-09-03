توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 3 سبتمبر فى مصر

بقى من الزمن فلكيًا اقل من 20 يوم على انتهاء فصل الصيف وينتظر المواطنون تحسن حالة الطقس في كافة ربوع مصر وانخفاض درجة الحرارة باقتراب فصل الخريف وحسب هيئة الأرصاد الجوية فإن خرائط الطقس تكشف حدوث تحسن في درجات الحرارة خلال فترات الليل، بسبب نشاط الرياح الملحوظ الذي يساعد خفض الإحساس بدرجات الحرارة.

توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 3 سبتمبر في مصر

يتصدر البحث عن حالة الطقس والأرصاد الجوية محركات البحث الاجتماعي في مصر هذه الساعات من هنا تقدم " الدستور " كافة التفاصيل عن حالة الطفس في مصر اليوم السبت 3 سبتمبر 2022 والأيام القليلة المقبلة

سحب منخفضة تحجب أشعة الشمس نهار اليوم واحتمال سقوط أمطار

وحول ارتفاع الحرارة خلال ساعات النهار والذروة، تذكر هيئة الأرصاد الجوية أنه يتوقع تكون السحب الأيام القادمة التي تساعد على حجب جزء من أشعة الشمس وتحد من تأثير أشعة الشمس خلال فترات الصباح .

ونوهت إلى توافر فرص سقوط الأمطار خلال شهر سبتمبر على سلاسل جنوب البحر الأحمر ومناطق من سانت كاترين وجنوب الصعيد، نتيجة للطبيعة الجغرافية والجبلية التي تساعد على تعرض بعض المناطق للسيول طبقا للحالة الجوية التي تؤثر عليهم في فصل الخريف .

يوم الجمعة 23 سبتمبر أول أيام فصل الخريف فلكيًا

وأشارت الأرصاد إلى أنه باق 20 يوما على انتهاء فصل الصيف 2022، ليبدأ خريف 2022 يوم الجمعة والموافق 23 سبتمبر 2022 .

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس بداية من السبت 3 سبتمبر حتى الخميس 8 سبتمبر 2022، ويسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا مائل للحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى .

وتعتدل درجات الحرارة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد .

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 3 سبتمبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 33 -المحسوسة 35

السواحل الشمالية العظمى 30-المحسوسة 33

جنوب سيناء العظمى 40-المحسوسة 42

شمال الصعيد العظمى 38-المحسوسة 40

جنوب الصعيد العظمى 44-المحسوسة 46

درجات الحرارة المتوقعة يوم الأحد 4 سبتمبر :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 34 -المحسوسة 36

السواحل الشمالية العظمى 30-المحسوسة 33

جنوب سيناء العظمى 40-المحسوسة 42

شمال الصعيد العظمى 38-المحسوسة 40

جنوب الصعيد العظمى 43-المحسوسة 44

درجات الحرارة المتوقعة يوم الاثنين 5 سبتمبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 34 -المحسوسة 36

السواحل الشمالية العظمى 30-المحسوسة 33

جنوب سيناء العظمى 40-المحسوسة 42

شمال الصعيد العظمى 38-المحسوسة 40

جنوب الصعيد العظمى 43-المحسوسة 44

درجات الحرارة المتوقعة يوم الثلاثاء 6 سبتمبر

القاهرة والوجه البحرى العظمى 34 -المحسوسة 36

السواحل الشمالية العظمى 30-المحسوسة 33

جنوب سيناء العظمى 40-المحسوسة 42

شمال الصعيد العظمى 38-المحسوسة 40

جنوب الصعيد العظمى 39-المحسوسة 40

درجات الحرارة المتوقعة يوم الأربعاء :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 34 -المحسوسة 36

السواحل الشمالية العظمى 30-المحسوسة 33

جنوب سيناء العظمى 40-المحسوسة 42

شمال الصعيد العظمى 38-المحسوسة 40

جنوب الصعيد العظمى 39-المحسوسة 40

درجات الحرارة المتوقعة يوم الخميس :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 34 -المحسوسة 36

السواحل الشمالية العظمى 30-المحسوسة 33

جنوب سيناء العظمى 40-المحسوسة 42

شمال الصعيد العظمى 38-المحسوسة 40

جنوب الصعيد العظمى 40-المحسوسة 41