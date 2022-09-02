تعرف على مواعيد الصلاة فى مصر اليوم الجمعة 2-9-2022

مواعيد الصلاة يسعى المسلمون للتعرف الدائم على مواعيدها للالتزام بأداء الفروض الخمسة في مواعيدها المحددة، وتختلف مواعيد الصلاة من محافظة لأخرى، كما تتناقص مواعيد الصلاة عدة دقائق يوميًا، لذا يسعى المسلمون للبحث عن مواعيدها بصفة دورية، وتقدم "الدستور" خدمة مواعيد الصلاة لقرائها اليوم الجمعة في مصر.

مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة

مواعيد صلاة الفجْر 4:01 AM

مواعيد الشروق 5:31 AM

مواقيت صلاة الظُّهْر 11:55 AM

مواقيت صلاة العَصر 3:30 PM

مواقيت صلاة المَغرب 6:19 PM

مواقيت صلاة العِشاء 7:39 PM

مواعيد الصلاة في الإسكندرية

صلاة الفجْر 4:04 AM

الشروق 5:36 AM

صلاة الظُّهْر 12:01 PM

صلاة العَصر 3:36 PM

صلاة المَغرب 6:25 PM

صلاة العِشاء 7:47 PM

مواعيد الصلاة في أسيوط

صلاة الفجْر 4:08 AM

الشروق 5:35 AM

صلاة الظُّهْر 11:57 AM

صلاة العَصر 3:29 PM

صلاة المَغرب 6:18 PM

مواقيت صلاة العِشاء 7:36 PM

مواعيد الصلاة في الجيزة

صلاة الفجْر 4:02 AM

الشروق 5:33 AM

صلاة الظُّهْر 11:57 AM

صلاة العَصر 3:31 PM

صلاة المَغرب 6:21 PM

صلاة العِشاء 7:41 PM

مواعيد الصلاة في الغردقة

صلاة الفجْر 3:56 AM

الشروق 5:23 AM

صلاة الظُّهْر 11:45 AM

صلاة العَصر 3:17 PM

صلاة المَغرب 6:06 PM

صلاة العِشاء 7:24 PM

مواقيت الصلاة في الأقصر

صلاة الفجْر 4:03 AM

الشروق 5:29 AM

صلاة الظُّهْر 11:50 AM

صلاة العَصر 3:20 PM

صلاة المَغرب 6:10 PM

صلاة العِشاء 7:26 PM

مواعيد الصلاة في أسوان

صلاة الفجْر 4:41 AM

الشروق 6:06 AM

صلاة الظُّهْر 12:25 PM

صلاة العَصر 3:53 PM

صلاة المَغرب 6:44 PM

مواقيت صلاة العِشاء 7:59 PM

مواعيد الصلاة في شرم الشيخ