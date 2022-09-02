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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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الدين لله

تعرف على مواعيد الصلاة فى مصر اليوم الجمعة 2-9-2022

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة
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مواعيد الصلاة يسعى المسلمون للتعرف الدائم على مواعيدها للالتزام بأداء الفروض الخمسة في مواعيدها المحددة، وتختلف مواعيد الصلاة من محافظة لأخرى، كما تتناقص مواعيد الصلاة عدة دقائق يوميًا، لذا يسعى المسلمون للبحث عن مواعيدها بصفة دورية، وتقدم "الدستور" خدمة مواعيد الصلاة لقرائها اليوم الجمعة في مصر.

 

 

مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الخميس 1-9-2022

مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة 

 

  • مواعيد صلاة الفجْر 4:01 AM
  • مواعيد الشروق 5:31 AM
  • مواقيت صلاة الظُّهْر 11:55 AM
  • مواقيت صلاة العَصر 3:30 PM
  • مواقيت صلاة المَغرب 6:19 PM
  • مواقيت صلاة العِشاء 7:39 PM

 

مواعيد الصلاة في الإسكندرية

 

  • صلاة الفجْر 4:04 AM
  • الشروق 5:36 AM
  • صلاة الظُّهْر 12:01 PM
  • صلاة العَصر 3:36 PM
  • صلاة المَغرب 6:25 PM
  • صلاة العِشاء 7:47 PM
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هل يجوز تحويل النية من الفرض إلى النفل أو العكس؟.. الإفتاء تجيب

مواعيد الصلاة في أسيوط

 

  • صلاة الفجْر 4:08 AM
  • الشروق 5:35 AM
  • صلاة الظُّهْر 11:57 AM
  • صلاة العَصر 3:29 PM
  • صلاة المَغرب 6:18 PM
  • مواقيت صلاة العِشاء 7:36 PM

الأزهر للفتوى الإلكترونية يوضح فضل الصلاة في جوف الليل

مواعيد الصلاة في الجيزة

 

  • صلاة الفجْر 4:02 AM
  • الشروق 5:33 AM
  • صلاة الظُّهْر 11:57 AM
  • صلاة العَصر 3:31 PM
  • صلاة المَغرب 6:21 PM
  • صلاة العِشاء 7:41 PM

 

مواعيد الصلاة في الغردقة

 

  • صلاة الفجْر 3:56 AM
  • الشروق 5:23 AM
  • صلاة الظُّهْر 11:45 AM
  • صلاة العَصر 3:17 PM
  • صلاة المَغرب 6:06 PM
  • صلاة العِشاء 7:24 PM

 

مواقيت الصلاة في الأقصر

 

  • صلاة الفجْر 4:03 AM
  • الشروق 5:29 AM
  • صلاة الظُّهْر 11:50 AM
  • صلاة العَصر 3:20 PM
  • صلاة المَغرب 6:10 PM
  • صلاة العِشاء 7:26 PM

 

الإفتاء: الأحد أول أيام شهر صفر لعام 1444هـ

الإفتاء: «الشماتة» فى المصائب من الصفات المذمومة شرعًا

مواعيد الصلاة في أسوان

 

  • صلاة الفجْر 4:41 AM
  • الشروق 6:06 AM
  • صلاة الظُّهْر 12:25 PM
  • صلاة العَصر 3:53 PM
  • صلاة المَغرب 6:44 PM
  • مواقيت صلاة العِشاء 7:59 PM

 

مواعيد الصلاة في شرم الشيخ

 

  • صلاة الفجْر 3:53 AM
  • الشروق 5:21 AM
  • صلاة الظُّهْر 11:43 AM
  • صلاة العَصر 3:15 PM
  • صلاة المَغرب 6:05 PM
  • صلاة العِشاء 7:23 PM

 

 

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