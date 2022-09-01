مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الخميس 1-9-2022

يهتم المسلمون بالبحث عن مواقيت الصلاة في مصر يوميًا، حيث تختلف مواقيت الصلاة يوميًا مع اختلاف طول الليل والنهار وتعاقب فصول العام، كما تختلف مواقيت الصلاة من محافظة لأخرى تبعًا لاختلاف خطوط الطول.

وتعرض «الدستور» لقرائها خدمة مواقيت الصلاة اليوم في مصر على النحو التالي:

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة

مواقيت صلاة الفجْر 4:01 AM

مواقيت الشروق 5:31 AM

مواقيت صلاة الظُّهْر 11:55 AM

مواقيت صلاة العَصر 3:30 PM

مواقيت صلاة المَغرب 6:19 PM

مواقيت صلاة العِشاء 7:39 PM

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

مواقيت صلاة الفجْر 4:04 AM

مواقيت الشروق 5:36 AM

مواقيت صلاة الظُّهْر 12:01 PM

مواقيت صلاة العَصر 3:36 PM

مواقيت صلاة المَغرب 6:25 PM

مواقيت صلاة العِشاء 7:47 PM

مواقيت الصلاة في أسيوط

مواقيت صلاة الفجْر 4:08 AM

مواقيت الشروق 5:35 AM

مواقيت صلاة الظُّهْر 11:57 AM

مواقيت صلاة العَصر 3:29 PM

مواقيت صلاة المَغرب 6:18 PM

مواقيت صلاة العِشاء 7:36 PM

مواقيت الصلاة في الجيزة

مواقيت صلاة الفجْر 4:02 AM

مواقيت الشروق 5:33 AM

مواقيت صلاة الظُّهْر 11:57 AM

مواقيت صلاة العَصر 3:31 PM

مواقيت صلاة المَغرب 6:21 PM

مواقيت صلاة العِشاء 7:41 PM

مواقيت الصلاة في الغردقة

مواقيت صلاة الفجْر 3:56 AM

مواقيت الشروق 5:23 AM

مواقيت صلاة الظُّهْر 11:45 AM

مواقيت صلاة العَصر 3:17 PM

مواقيت صلاة المَغرب 6:06 PM

مواقيت صلاة العِشاء 7:24 PM

مواقيت الصلاة في الأقصر

مواقيت صلاة الفجْر 4:03 AM

مواقيت الشروق 5:29 AM

مواقيت صلاة الظُّهْر 11:50 AM

مواقيت صلاة العَصر 3:20 PM

مواقيت صلاة المَغرب 6:10 PM

مواقيت صلاة العِشاء 7:26 PM

مواقيت الصلاة في أسوان

مواقيت صلاة الفجْر 4:41 AM

مواقيت الشروق 6:06 AM

مواقيت صلاة الظُّهْر 12:25 PM

مواقيت صلاة العَصر 3:53 PM

مواقيت صلاة المَغرب 6:44 PM

مواقيت صلاة العِشاء 7:59 PM

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

مواقيت صلاة الفجْر 3:53 AM

مواقيت الشروق 5:21 AM

مواقيت صلاة الظُّهْر 11:43 AM

مواقيت صلاة العَصر 3:15 PM

مواقيت صلاة المَغرب 6:05 PM

مواقيت صلاة العِشاء 7:23 PM