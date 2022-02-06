الأزهر للفتوى الإلكترونية يوضح فضل الصلاة في جوف الليل

قال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، ضمن حملة "مسائل الشتاء" التي اطلقها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" منذ بداية فصل الشتاء، يطول ليل الشتاء فيأخذ المسلم حظه من الراحة، ويحيى ليله بالذكر وقراءة القرآن وصلاة الليل.

واستشهد الأزهر للفتوى الإلكترونية بما جاء في الحديث النبوي قال:" أفضلُ الصيامِ بعدَ رمضانَ شهرُ اللهِ المحرَّمُ, وأفضلُ الصلاةِ بعدَ الفريضةِ صلاةُ الليلِ"، نظرًا لما لها من فضل كبير، فأهل الليل لهم مكانة خاصة عند الله تبارك وتعالى.

أضاف الأزهر ضمن منشوراته في حملة"مسائل الشتاء" كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أمته وأتباعه أن لا ينسبوا ظواهر الكون لإرادة الله سبحانه وقدرته وفعله، ومن ذلك نزول المطر بالخير، فكان يقول ﷺ: «مُطِرْنَا بفَضْلِ اللَّهِ ورَحْمَتِهِ». [أخرجه البخاري]

وأشار العالمى للفتوى الإلكترونية، كان يذكرهم شدة البرد والحر بالآخرة، ونعيمها وعذابها، وجنتها ونارها؛ قال الله سبحانه عن أهل الجنة: {مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا} [الإنسان: 13]

واستشهد الأزهر بما قال سيدنا رسول الله ﷺ في الحديث الشريف: «اشْتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا فَقَالَتْ: رَبِّ أَكَلَ بَعْضِي بَعْضًا، فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ: نَفَسٍ فِي الشِّتَاءِ وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ، فَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الحَرِّ، وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ- أي شدة البرد-». [متفق عليه].

طريقة التواصل مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية

ويمكن للمسلمين حول العالم متابعة مركز الأزهر العالميّ للفتوى الإلكترونية، عبر منصاته الإلكترونية على فيسبوك، كما يمكنكهم التَّواصل المباشر مع المركز على هاتف رقم: 19906 في أيام العمل الرسميَّة، من التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، وعبر رسائل فيس بوك الخاصّة، ومن خلال تطبيق المركز لتلقّي الفتاوى، حيث ينشر المركز الفتاوى بثماني لغات مختلفة حتى تصل إلى أنحاء العالم.