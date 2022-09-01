الخميس 01 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2022 على موقع الدستور

الثانوية العامة
الثانوية العامة
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يكثف طلاب الثانوية العامة ممن خاضوا اختبارات الدور الثاني البحث عن نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة وذلك للحاق بالمرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2022.

رابط شغال.. نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم فقط

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022 

وفي صباح اليوم، اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الدور الثاني لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2021.

«التعليم» تحدد ضوابط التظلم من نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة

رابط نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022

وزير التعليم يعتمد نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة بنسبة نجاح 88.7%

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2022 .. الخطوات والرابط

وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني 157 ألفا و930 طالب/طالبة، حضر منهم 156 ألفا و88 طالب/طالبة، وبلغ عدد الناجحين 138 ألفا و475 طالب/طالبة بنسبة 88.7%.

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2022 على موقع الدستور 

وفي ظل الخدمات التي يقدمها "الدستور" للقراء، فنوفر عبر رابط مباشر نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2022 ويمكن الحصول عليها من هذا الرابط .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الدور الثاني عبر الموقع الإلكتروني للوزارة خلال ساعات.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني موقع وزارة التربية والتعليم 

 

نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2022.. ازدادت منذ قليل معدلات البحث عن نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2022، حيث تم اعتمادها اليوم امتحانات الثانوية العامة الدور الثانى 2022، لذلك بدأ الكثير من الطلاب البحث عن رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثانى 2022 للحصول على النتيجة بعد اعتمادها من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

نتيجة الدور الثانى الثانوية العامة 2022 موقع وزارة التربية والتعليم

ويتم الحصول على نتيجة الثانوية العامة الدور الثانى 2022 من خلال الرابط التالى الذي خصصته وزارة التربية والتعليم وذلك بمجرد اعتمادها.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الدور الثانى ثانوية عامة 2022.

  • لمعرفة نتيجة الدور الثانى، الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من خلال الرابط 
    يتم الضغط على «نتيجة امتحانات الثانوية العامة الدور الثانى».
  • إدخال رقم الجلوس الخاص بك.
  • الضغط على استعلم وسوف تظهر جميع النتائج.
  • الان نتيجة الدور الثانى الثانوية العامة 2022

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الدكتور رضا حجازى، أن المشكلات الخاصة بالتصحيح في امتحانات الثانوية العامة 2022 قد انتهت.

وأكد وزير التربية والتعليم أنه قد جعل التصحيح الخاص بامتحانات الثانوية العامة 2022 في كل كنترول على حدا حتى يتم تجنب الأخطاء في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022.

أيضا أوضح إلى أن منظومة التقييم الخاصة بالثانوية العامة الدور الثانوى يتم تقييمها الآن من خلال لجنة قام بإعدادها شخصيا، مشيرًا إلى أنه لم يتم إلغاء أسئلة اختيار من متعدد، ولكن سيتم إدخال الأسئلة المقالية في منظومة امتحانات الثانوية العامة مجددا.

نتيجة امتحانات الدور الثانى ثانوية عامة 2022

وكان عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات نحو 152029 طالبا وطالبة، إذ بدأت الامتحانات منذ يوم السبت الموافق 20 أغسطس وانتهت يوم الثلاثاء 30 من الشهر ذاته.

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